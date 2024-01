El retorno del rey

El 2 de enero, a partir de las 9:30 horas, se vivirá uno de los momentos más emocionantes en la historia reciente del tenis. Rafa Nadal, después de un año lesionado, volverá a disputar un partido como profesional en categoría individual, en el pistoletazo de salida de la que será, con alta probabilidad la temporada de su retirada. Con Dominic Thiem como rival y el ATP 250 de Brisbane como escenario, el que para muchos es el rey del tenis vuelve a la competición.

Nadie en el tenis actual engancha como Nadal, y 349 días sin verle competir sobre una pista son demasiados. Por suerte, la espera ha finalizado y si bien aún no al 100%, por la lógica falta de ritmo competitivo, Rafa volverá a hacer disfrutar a su marea de incondicionales en Brisbane, el lugar que ha elegido para regresar al circuito ATP, en el momento en el que se ha sentido preparado, lógica y mentalmente, para hacerlo en condiciones.

El azar quiso que el primer rival de Rafa Nadal en su vuelta al tenis fuera Dominic Thiem. Alejado también de los primeros puestos del ranking, en su caso al no recuperarse como se esperaba de una lesión de muñeca producida en 2021, el jugador austriaco, con quien Nadal se entrenó hace unos días en Brisbane, será el encargado de ejercer de villano en esta escena de regreso de Rafa a la competición.

Las incógnitas en torno al rendimiento de Nadal son numerosas y lógicas, hasta el punto de que pocos son los que se atreven a vaticinar un resultado para Rafael, tanto en Brisbane como en las citas posteriores del calendario. Lo importante y más que suficiente es que Rafa Nadal ha vuelto, aunque el espíritu competitivo del manacorí deja claro que si lo hace, si realmente se ha visto con fuerzas para regresar de una lesión tan grave, es porque va a poner toda la carne en el asador para volver a triunfar.

El final feliz que busca Nadal

Rafa Nadal cayó lesionado el 18 de enero de 2023, en segunda ronda del Open de Australia. En una carrera, de lado a lado de la pista, notó que algo se había roto, aunque si bien desde el primer momento se mostró contrariado, no pensó, ni él ni nadie, que en ese momento su carrera deportiva podía estar en peligro. Cuatro meses después, en una rueda de prensa, Nadal anunciaba su retirada temporal, para todo el 2023, año que dedicaría a su recuperación, quirófano incluido, y a la curación mental del que es, probablemente, la estrella del deporte más golpeada por las lesiones.

Una vez superada la dolencia, Nadal comenzó a entrenarse, incrementando el ritmo de manera paulatina, hasta poder completar un último mes de alto nivel, como él mismo ha descrito, y con una mejoría en lo físico y lo tenístico que ha derivado en los elogios de los tenistas –Fils, Gasquet, Murray, Rune…– con los que ha tenido oportunidad de compartir pista en este periodo.

«No sé cómo voy a pasar los próximos seis meses. No sé si mi cuerpo me dejará disfrutar del tenis tanto como he hecho los últimos 20 años. Si me deja ser competitivo, no me importa ganar los torneos más importantes, sino la manera en la que me sienta feliz: sentir que puedo entrar a la pista y jugar contra cualquiera. No me importa si gano o pierdo», afirmaba Nadal en la rueda de prensa anterior a su debut en Brisbane, el lugar en el que volverá a salir en sol para Rafa, más allá de buen o mal juego, o de victorias y derrotas. Es tiempo de disfrutar. El rey ha vuelto.