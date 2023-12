El idilio de Rafa Nadal con Brisbane: el lugar que le permitió cambiar su suerte

Podemos catalogar la presencia de Rafa Nadal en el torneo ATP 250 de Brisbane como algo causal, como parte de su fase de recuperación y puesta a punto de cara al Open de Australia 2024, el primer gran objetivo de los mejores tenistas del circuito en el inicio de temporada. Sin embargo, que Nadal elija esta ciudad australiana no es para nada casual, ya que el manacorí sabe que este es un lugar apropiado para dar los últimos pasos antes de un Grand Slam, además de un torneo que ya le permitió, de diferente manera, cambiar su suerte en 2017.

2024 no es la primera ocasión en la que Rafa Nadal aparece inscrito en el torneo de Brisbane. En 2017 y 2019, después de sendos periodos de baja por lesión, aunque más cortos y dramáticos que el vivido en 2023, el tenista español ocupó un lugar entre los participantes de esta competición, disputado en el estado australiano de Queensland. Nadal pudo jugar, a nivel considerable en 2017, y aunque en 2019 no pudo hacerlo –también se dio de baja en 2018– , cayendo en el último momento, cuando ya se había entrenado en la ciudad australiana, por no sentirse aún preparado para volver a jugar, ambas ediciones derivaron en gratos recuerdos para la competitividad del balear.

Como decíamos, Nadal llegó, en los dos precedentes anteriores, a Brisbane después de un periodo considerable de baja y necesitado de coger confianza en su regreso al circuito. En 2017, el torneo que sí pudo jugar, Rafa pudo avanzar dos rondas, ante Mischa Zverev y Alexander Dolgopolov, antes de ceder en cuartos de final en tres sets (4-6, 6-3, 6-4) ante un Milos Raonic que por entonces era uno de los mejores tenistas del mundo en pista rápida.

El objetivo de Nadal de ir entrando en juego tras la baja por lesión estaba cumplido y con esas sensaciones se presentó en el Open de Australia 2017, donde iría sumando sensaciones y avanzando rondas hasta cerrar una de sus mejores participaciones en Melbourne Park. Rafa no pudo ganar, como había hecho anteriormente en 2009 –también venció posteriormente en 2022–, pero tras la decepción de caer ante Roger Federer en una de las finales más recordadas de la historia, el balance fue sobresaliente, teniendo en cuenta el periodo de baja por lesión previo. Brisbane, sin duda, fue una buena decisión.

Las citas fallidas de Nadal con Brisbane

En los dos años siguientes, Nadal trataría de repetir la fórmula que siguió para el inicio de la temporada 2017, pero en ambas ocasiones, el tenista balear tendría que darse de baja antes del inicio del torneo. En 2018, aún desde España y sin entrar en el Año Nuevo, Rafa anunció que su preparación de pretemporada había sido muy corta y que tomaba la decisión de no jugar en Brisbane, emplazando a los aficionados a verse al año siguiente.

Nadal y sus seguidores en Brisbane pudieron citarse un año después, tras un final de temporada, el de 2018, de nuevo marcado por las lesiones. Rafa se presentó en la ciudad australiana tras no competir en los cuatro meses anteriores, e incluso se entrenó en varias sesiones, pero unas molestias en la pierna le hicieron frenar y no poder debutar en un cuadro en el que ya había sido colocado para su encuentro de primera ronda con Jo-Wilfried Tsonga.

Rafa había encendido las alarmas en Brisbane, pero todo formó parte de una decisión precavida y, a la postre acertada. Nadal pudo competir en el Open de Australia 2019 y lo hizo de nuevo con un rendimiento espectacular, considerando sus circunstancias. El balear repetiría final, cediendo en este caso en tres sets ante Novak Djokovic, pero cogiendo carrerilla y confianza en una temporada en la que acabaría con los títulos de Roland Garros, US Open y Copa Davis debajo del brazo.

Brisbane vuelve al circuito… con Nadal

La elección de Rafa Nadal para jugar en torneo de Brisbane no ha sido continuada en el tiempo, desde aquel periplo entre 2017 y 2019 en el que el balear fue un fijo en la inscripción –pese a las lesiones–, pero no por voluntad del tenista español, si no porque la ciudad australiana dejó de contar con un torneo en propiedad única desde entonces.

En los años desde 2020 a 2023, la Federación Australiana de Tenis decidió centrar los esfuerzos tenísticos del país antes del Open de Australia en la ATP Cup, ahora denominada United Cup, y Brisbane fue una de sus sedes, con Nadal disputando el torneo en dos ocasiones –2022 y 2023–. Ahora, de nuevo con un torneo, de categoría ATP 250, solo para ellos, el ATP de Brisbane regresa a la primera plana del circuito y lo hace de nuevo con Rafa Nadal como estrella.