Carrera de F1 en directo hoy | Ver GP de Italia con Fernando Alonso y Sainz en vivo online

El Mundial de Fórmula 1 2023 hace su parada en el GP de Italia en lo que será una carrera apasionante porque recordamos que el GP de Emilia-Romaña de hace unos meses se suspendió por las trágicas inundaciones que sufrieron en la zona y en las que hubo víctimas mortales. Ahora a los pilotos les toca pensar en hacerlo lo mejor posible en el Autódromo Nacional de Monza y ofrecer un buen espectáculo a todos los aficionados que van a vibrar con el paso de los monoplazas por cada recta. En OKDIARIO te vamos a contar en directo y en vivo online todo lo que ocurra vuelta a vuelta en este apasionante GP de Italia que tenemos por delante en el que Carlos Sainz sale desde la pole.

GP de Italia, en directo

Vuelta 4/51

Max Verstappen firma la vuelta rápida por ahora de este GP de Italia. Está a 0,5 segundos de Carlos Sainz. Leclerc también está a menos de un segundo, por lo que puede incomodar al Red Bull.

Vuelta 3/51

Queda habilitado el uso del DRS, así que vamos a ver qué sucede en este GP de Italia que, por ahora, lidera Carlos Sainz.

Vuelta 2/51

Alexander Albon se ha puesto sexto al adelantar a Piastri. Hamilton está noveno, y Fernando Alonso, undécimo por detrás de Hulkenberg. Carlos Sainz le saca un segundo a Max Verstappen.

Vuelta 1/51

¡¡Ha aguantado Carlos Sainz en la primera plaza!! Max Verstappen no pudo con él. Leclerc también tercero a pesar de que Russell intentó superarle. la mala noticia es que Fernando Alonso ha perdido una posición.

¡¡Comienza el GP de Italia!!

Rugían los motores y una vez que se apagaron las luces rojas del semáforo arrancaron todos. Esperamos que sea una salida limpia, sin accidente y que Carlos Sainz mantenga la primera plaza y Fernando Alonso gane alguna posición. En breves momentos contamos todo lo que ha sucedido. Hay que descontar dos vueltas por las extras de formación que se han dado.

¡A punto de arrancar!

Ya han retirado el coche de Tsunoda y los mecánicos se retiran de la pista. Habrá otra vuelta de formación.

¡5 minutos!

A las 15:20 horas comenzará la carrera, tal y como ha informado la FIA.

A la espera

Están los mecánicos manteniendo el calor de los neumáticos y los pilotos dentro de los monoplazas con sus paraguas para protegerse del sol. A ver cuánto tarda en comenzar la carrera del GP de Italia.

Retraso en la salida

Ahora mismo se retrasa la salida porque deben retirar el coche de Tsunoda del césped.

Tsunoda, fuera

Yuki Tsunoda no saldrá y no habrá nadie inmediatamente detrás de Fernando Alonso, algo de tranquilidad que gana el asturiano. Leclerc, además, se queja de que el coche no le frena bien. Por cierto, se descuenta una vuelta a este Gran Premio de Italia por la que están dando los pilotos ahora mismo.

¡Hay que dar otra vuelta!

Se ha salido el coche de Tsunoda y está estancado en el césped. Sale el piloto del monoplaza y habrá que retirarlo.

¡Vuelta de formación!

Ya están rodando los pilotos para dar esa vuelta de formación antes de que arranque oficialmente la carrera del GP de Italia. ¡Ya no queda nada para que se apaguen las luces del semáforo en Monza. Van todos con medios, menos Hamilton, Bottas y Magnussen, que arrancan con duros.

¡5 minutos!

Restan ya cinco minutos para que comience el GP de Italia del Mundial de Fórmula 1 2023. Los pilotos ya están preparados y en breves momentos se realizará la vuelta de formación. ¡¡Ya no queda nada!!

¿Una maldición en Monza?

En los últimos años hemos visto que ningún piloto era capaz de repetir victoria en el Autódromo Nacional de Monza. De hecho, los ganadores, al año siguiente se veían obligados a abandonar. ¿Ganará hoy Carlos Sainz el GP de Italia? Esta es la maldición de Monza.

El himno

Ya ha sonado el himno de Italia con los pilotos estando a pie de pista en el Autódromo Nacional de Monza. Esto significa que no queda nada para que arranque la carrera. Vaya espectáculo con los aviones pasando por encima de todos dibujando la bandera del país transalpino en el cielo despejado.

Piel de gallina

Carlos Sainz consiguió la pole este sábado y su intención es clara: ganar el GP de Italia en la casa de Ferrari y delante de sus aficionados. El madrileño habló sobre cómo está viviendo este fin de semana y dejó claro que lleva con la piel de gallina desde el viernes. Las palabras de Carlos Sainz.

Alonso y Ferrari

Fernando Alonso regresa al GP de Italia, pero esta vez defendiendo los colores de Aston Martin. El asturiano, bicampeón del mundo, militó en Ferrari y ha tenido palabras de cariño para la escudería y para todos los aficionados italianos. Las declaraciones de Fernando Alonso.

Cómo ver la F1 gratis en vivo online

Se acerca la hora del comienzo del GP de Italia del Mundial de Fórmula 1 2023 y muchos se preguntan cómo ver gratis por televisión la carrera en la que Carlos Sainz sale desde la pole. La respuesta es fácil, ya que no se puede ver gratis en directo. Habría que tener contratado el canal de pago de Dazn, aunque también te vamos a informar vuelva a vuelta en OKDIARIO.

¿Nuevo compañero?

Al igual que Mercedes ya ha confirmado las renovaciones de Lewis Hamilton y George Russell, se especula con posibles sustitutos para Lance Stroll en Aston Martin. Uno de los nombres que suena para ser el nuevo compañero de Fernando Alonso sería Yuki Tsunoda. Toda la información.

El circuito

Hoy, domingo 3 de septiembre, se celebra el GP de Italia en el Autódromo Nacional de Monza. Se trata de una fecha marcada en el calendario, ya que este circuito es de los más históricos del Mundial de Fórmula 1 junto a Silverstone. Todos los detalles de Monza.

Sensaciones

Fernando Alonso habló tras la clasificación del GP de Italia de este sábado. El piloto asturiano quedó décimo en la Q3 y tendrá que remar mucho para poder pelear por estar en el podio en el Autódromo Nacional de Monza. Esto es lo que opina Alonso de la carrera.

Las renovaciones

Las diferentes escuderías ya están trabajando para la próxima temporada y en Mercedes han hecho los deberes al cerrar las renovaciones hasta 2025 de Lewis Hamilton y George Russell, por lo que no habrá movimientos en el equipo alemán. Todos los detalles de estas renovaciones.

Carlos Sainz

El gran protagonista en lo que llevamos de fin de semana está siendo, sin duda, Carlos Sainz. El piloto madrileño se regaló por su cumpleaños el pasado viernes el mejor tiempo en los libres. Así fue ese día para el de Ferrari.

La parrilla de salida

Tenemos por delante una carrera apasionante en el Autódromo Nacional de Monza y Carlos Sainz saldrá desde la pole. Max Verstappen arrancará segundo y Charles Leclerc, tercero. Fernando Alonso se tuvo que conformar con la décima plaza. Así queda la parrilla del GP de Italia.

Dónde ver la carrera del GP de Italia

La carrera del GP de Italia se podrá ver a través de Dazn, al igual que todo el Mundial de Fórmula 1 2023. Este canal de pago está disponible en Movistar+ para ver la carrera en directo por televisión en el Autódromo Nacional de Monza si se tiene contratado el paquete de la F1 o el de Deportes. Por otro lado también se podrá seguir esta prueba en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Dazn. Además, en OKDIARIO te vamos a dar la mejor información de todo lo que ocurra en este Gran Premio.

A qué hora empieza el GP de Italia

El GP de Italia del Mundial de Fórmula 1 2023 está programado para que arranque a las 15:00 horas, las 14:00 horas en las Islas Canarias. Apenas queda una horita para que comience esta apasionante carrera en un circuito tan mágico e histórico como es el de Monza, donde cada recta y curva puede jugar un papel fundamental en esta carrera que tenemos por delante en el país transalpino.

Esperanzas en Carlos Sainz

¡¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la retransmisión del GP de Italia!! El Mundial de Fórmula 1 2023 hace su parada en el Autódromo Nacional de Monza y tanto los españoles como los aficionados italianos están motivadísimos con la posibilidad de disfrutar de una victoria de Ferrari. La escudería italiana ha mandado durante todo el fin de semana y Carlos Sainz arrancará desde la pole, por lo que esperamos que el madrileño pueda mantener la posición y acabar en ese puesto. Por otra parte, Fernando Alonso tendrá más complicada la 33 ya que sale desde la décima plaza.