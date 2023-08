Hamilton renueva con Mercedes hasta 2025

Lo que era un secreto a voces acaba por terminar de hacerse oficial. Lewis Hamilton y Mercedes han llegado a un acuerdo para seguir vinculados hasta 2025. El piloto inglés estará hasta la escudería alemana hasta los 40 años y estará acompañado también de George Russell, que también ha firmado un nuevo contrato hasta la misma fecha.

Las negociaciones entre el heptacampeón del mundo y Mercedes estuvieron cerca de romperse. Un año y medio de muchas dudas que han acabado por rubricar la firma hasta 2025. Es decir, dos temporadas más. El entorno del piloto inglés filtraron la posibilidad de fichar por Ferrari, pero ahora ya es oficial. Lewis Hamilton cumplirá 12 años en Mercedes.

«Soñamos cada día con ser los mejores y hemos dedicado la última década a alcanzar juntos ese objetivo. Llegar a lo más alto no se consigue de la noche a la mañana ni en poco tiempo, sino que requiere compromiso, trabajo duro y dedicación, y ha sido un honor entrar en los libros de historia con este increíble equipo», comenta el inglés tras su renovación.

«Nunca hemos tenido tanta hambre de ganar. Hemos aprendido de cada éxito, pero también de cada revés. Seguimos persiguiendo nuestros sueños, seguimos luchando sea cual sea el reto y volveremos a ganar. Estoy agradecido al equipo que me ha apoyado tanto dentro como fuera de la pista. Nuestra historia no ha terminado, estamos decididos a conseguir más juntos y no pararemos hasta lograrlo», añade.

Still. We. Rise. ✊ Lewis will continue his historic relationship with the Team! 🤩 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 31, 2023