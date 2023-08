Shakira sigue disfrutando de su nueva vida en Miami. Alejada del foco mediático que la perseguía en España, la artista colombiana no solo ha resurgido de sus cenizas musicalmente en los últimos meses, sino que también ha abierto su círculo, y ha comenzado a verse con rostros tan conocidos como el piloto Lewis Hamilton, con quien se ha relaciona desde hace meses.

A pesar de que ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir una posible relación sentimental, han sido vistos en numerosas ocasiones pasando tiempo juntos. No obstante, diversos medios de Latinoamérica apuntan a que su relación se habría enfriado.

Recientemente, un vidente dominicano conocido como El niño prodigio, cuyo nombre real es Víctor Florencio, hizo una serie de predicciones y pronósticos sobre la relación que llevarían meses ocultando Shakira y Lewis Hamilton.

Shakira cheering on Lewis Hamilton again this week! pic.twitter.com/pYEGWCPjsp

— GPFans Global (@GPFansGlobal) July 9, 2023