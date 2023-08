Shakira bate un nuevo récord, confirmando su gran momento profesional

Shakira lo ha vuelto a hacer. Cinco meses después de lanzar su mundialmente conocida session junto a Bizarrap y de los cuatro record Guinness que ambos consiguieron, la artistta colombiana vuelve a alcanzar el top tras convertirse en la primera artista con tres canciones en la playlist Latin Pop Airplay.

Ha sido la prestigiosa revista estadounidense, Billboard, que desde el año 1994 lleva elaborando la Latin Pop Airplay, la lista en la que se incluyen los éxitos de pop latino del momento, la que ha convertido a la artista colombiana en la nueva líder de la playlist.

Después de haber conseguido alcanzar los tres primeros puestos de la lista, Shakira ha hecho historia una vez más, demostrando que se encuentra en el mejor momento de su carrera. Pues nunca antes en las tres décadas de la lista de Billboard había tenido lugar un acontecimiento así.

Shakira and Bizarrap’s “BZRP Music Sessions Vol. 53” has smashed four new record titleshttps://t.co/QZtiKEUXb2

— Guinness World Records (@GWR) March 10, 2023