El sorprendente piloto que Aston Martin baraja como nuevo compañero de Fernando Alonso

La Fórmula 1 continúa inmersa en la llamada silly season, esa época del año en la que las escuderías y los pilotos negocian sus respectivos futuros para el siguiente Mundial, y en Aston Martin no son ajenos a todas especulaciones. El gran rendimiento de Fernando Alonso, que tiene contrato firmado para 2024, hace que este verano sea pacífico para el español, pero no ocurre lo mismo con Lance Stroll, cuya continuidad no está garantizada.

El hijo del dueño de Aston Martin compite en unas condiciones muy especiales, ya que es el único de toda parrilla cuyo futuro no depende de sus resultados debido a este ‘pasaporte’ familiar, pero su falta de resultados podrían llevarle a dejar la competición. De hecho, la semana pasada el medio especializado The Race publicó la sorprendente información de que Stroll estaría barajando pasarse al tenis, aunque el propio piloto lo desmintió durante el Gran Premio de Holanda.

En esta situación, Aston Martin ya está peinando el mercado en busca de un posible nuevo compañero para Fernando Alonso y en su lista de candidatos aparece Yuki Tsunoda, que actualmente milita en Alpha Tauri. Así lo ha desvelado el piloto Richard Bradley, que hace unos años ganó las 24 Horas de Le Mans en la categoría LMP2, añadiendo que el cambio de pilotos podría producirse incluso el próximo invierno.

«Creo que Tsunoda será un candidato muy fuerte para el asiento de Aston Martin. Cabe recordar que Honda suministrará los motores de Aston Martin -a partir de 2026- y él obviamente es un piloto de HRC (Honda Racing Corporation), por lo que tiene sentido lógico. Y ya hemos escuchado los rumores de que hay negociaciones en curso entre ambas partes. Creo que eso sucederá. Si no es el año que viene, se hará en 2025 al cien por cien», pronosticó Bradley en declaraciones a PlanetF1.com.

Tsunoda, de 23 años, cumple su tercera temporada en el Mundial de Fórmula 1, donde todavía no ha protagonizado ninguna carrera especialmente destacada, lastrado también por uno de los peores coches de la parrilla. Así que los resultados no le llevarán a Aston Martin, pero la ‘conexión japonesa’ si podría ser su puente hacia un equipo mejor. No sería la primera vez que sucede un movimiento de este tipo en la F1.