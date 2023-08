Stroll reconoce la superioridad de Alonso y le pone un 10 a su temporada

La Fórmula 1 se toma un pequeño respiro en verano tras el fulgurante inicio de temporada. Los pilotos y las escuderías descansan, pero algunos de ellos siguen muy de cerca la competición, como lo ha hecho Lance Stroll, que ha hablado de la primera parte de este Mundial donde ha tenido que vivir la gran superioridad de su compañero Fernando Alonso. El canadiense reconoce la superioridad de su compañero y le pone un 10 a su temporada.

«Sé que ha habido muchas carreras en las que sentí que tal vez aproveché al máximo el coche y él fue un poco más rápido y así son las cosas», reconoce el canadiense, consciente de que ha existido una gran diferencia entre él y Fernando Alonso, donde ha conseguido un total de seis podios. Mientras tanto, Stroll todavía no se ha subido al cajón en todo el año.

«Aunque ha habido otras veces en las que conduje realmente bien y estuve delante de él un par de veces. Entonces, sí, estoy orgulloso de eso. Pero él ha estado a un nivel muy alto durante todo el año, ha cometido muy pocos errores», añade Lance Stroll. Al canadiense no se le caen los anillos y reconoce el gran nivel mostrado por Fernando Alonso.

En una entrevista con Motorsportmagazine, Stroll se rinde en elogios hacia el español: «Hay que darle crédito por eso, porque ha estado conduciendo a un nivel altísimo y realmente está sacando el máximo del coche cada semana». Cabe destacar que de las 12 citas celebradas, Alonso se ha subido al podio en seis de ellas.

Por último, Stroll califica a Alonso sobre esta primera parte de la temporada, aunque recalca que «quedan muchas carreras por delante»: «Fernando Alonso ha brindado ese tipo de rendimiento A+ (10 en nota norteamericana) cada semana, cuando yo he tenido algunas A (sobresalientes), pero he tenido algunas C (suficientes) y ha sido un poco desafiante, pero quedan muchas carreras por delante».