Fernando Alonso lanza otro dardo a Alpine: «No se trata de la juventud, se trata de ir rápido»

Fernando Alonso y Aston Martin han vivido una primera parte de la temporada de ensueño. Nada ni nadie hacía presagiar que sería terceros en el mundial de pilotos, así como en el de constructores después de ser una de las peores escuderías de la parrilla la pasada temporada. Ahora, el asturiano repasa estos seis siete meses en Aston Martin y declara su felicidad por estar en un proyecto de «futuro».

Su edad ha sido otro de los temas que más se ha hablado. De hecho, sus 42 años fueron decisivas para Alpine a la hora de no renovar su contrato el pasado año: «Creo que la gente ha visto que no hay un gran cambio cuando tienes 41 años o cuando tienes 25 . Está más en tu cabeza, en la motivación, en cómo abordas los fines de semana. No se trata de la juventud, se trata solo de ir rápido».

«Llevo desde que empezó la temporada leyendo, escuchando y respondiendo a que ‘casi’ tenía 42 años… Ahora puedo decir que tengo 42, finalmente. Estoy feliz donde estoy, hay un proyecto aquí hacia el futuro. Estoy muy orgulloso», añade Fernando Alonso.

Por otro lado, a Fernando Alonso siempre le acompañará las decisiones (buenas o malas) que ha tomado en la elección de equipos desde que salió de Ferrari. El asturiano tuvo la mala fortuna en McLaren y en Alpine, pero ahora en Aston Martin se muestra más feliz que nunca. Así lo demuestra en unas declaraciones para Pit Debrief:»Sería bueno tener una bola de cristal antes de tomar la decisión de cambiar de equipo y conocer el futuro. Obviamente nunca se sabe».

Por último, Alonso habla de vivir un sueño en Aston Martin, algo que no se esperaban a principio de temporada:»Ha sido una primera mitad de temporada de ensueño. Somos terceros en el campeonato de constructores y en el de pilotos. Era imposible pensar de esta manera en Bahrein».