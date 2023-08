Aston Martin descubre la gran virtud de Fernando Alonso: «Es más difícil de lo que la gente cree…»

Mientras la Fórmula 1 se pega unas merecidas vacaciones, para volver con más ganas que nunca, los pilotos y las escuderías se preparan para regresar en mejor estado de forma de cara a la segunda parte de la temporada. Uno de los equipos que aspira a mejorar, y volver a su rendimiento de las primeras carreras es Aston Martin. Su jefe de equipo, Mike Krack, ha alabado una de las grandes virtudes de su mejor piloto, Fernando Alonso.

«Ha superado mis expectativas, y yo las tenía muy altas. No es lo que hace en la pista, sino la forma en que se ha integrado en el equipo. Ha sido exactamente lo que necesitábamos que fuera: constructivo cuando tienes que ser constructivo y desafiante cuando tienes que ser desafiante. Incluso crítico cuando hay que ser crítico es lo que nos hará avanzar. Comprender ese equilibrio es más difícil de lo que la gente quizás cree», afirmaba Mike Krack.

«Los pilotos saltan del coche, están llenos de adrenalina y les ponen un micrófono en la cara. Hablan con los medios, hacen sus informes y es difícil acertar siempre en las notas correctas en esas circunstancias. De hecho, decir lo correcto es la excepción y no la norma. Es algo difícil de hacer. Por eso no me gusta dar entrevistas justo después de una sesión de clasificación o de carrera. Quiero alejarme un poco y ordenar mis pensamientos. No envidio a los pilotos», continuaba el jefe de equipo de Aston Martin.

«Fernando es fantástico en esas cosas. Cuando envía un análisis, siempre es positivo y nunca tiene una mala palabra. Es lo que ha descubierto, lo que siente, lo que funcionó bien y lo que le gustaría probar a continuación. No voy a hacer una predicción sobre su victoria número 33, pero estamos increíblemente decididos a hacer todo lo posible para que suceda», afirmó con rotundidad Mike Krack.

«Y con Fernando en Mónaco no fue el rendimiento en pista, fue el compromiso, el deseo…, ya que el enfoque es total. Sabía que tenía una oportunidad. Nunca he visto algo así. La Fórmula 1 es increíblemente complicada. No quiero prometer demasiado, pero podría haber algunas cosas ocultas a la vuelta de la esquina que aún no hemos identificado. Las primeras indicaciones de nuestro análisis son que ahora entendemos más acerca de nuestras debilidades y cómo mejorar. Espero que la segunda mitad de la temporada vea carreras más reñidas con la ventaja yendo y viniendo nuevamente», concluyó el jefe de equipo de la escudería de Alonso.