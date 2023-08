Brutal rajada de Fernando Alonso para poner en su sitio a Alpine y Szafnauer

Fernando Alonso puso punto y final en su dramática experiencia con Alpine hace precisamente un año. El piloto asturiano, harto de los desprecios de sus jefes y del rendimiento de un monoplaza que no dejaba de darle disgustos, tomó una de las decisiones más difíciles de su carrera como fue la de fichar por un equipo de la parte baja del Mundial. Aston Martin confió en él y 365 días después, se ha visto como dejar de lado a los franceses ha sido lo mejor que podía hacer. Ahora, ha rajado como nunca durante este año de Otmar Szafnauer y Alpine.

«Alpine me subestimó al 100%, y todavía siguen haciéndolo», comenta Alonso. «Otmar Szafnauer no debería hablar para nada. Después de los resultados de Aston Martin y los resultados que está logrando, todavía sigue hablando, orgulloso de la decisión (de no renovar), que es increíble, increíble», añade sobre su ex jefe de equipo que, por cierto, fue despedido de la escudería francesa recientemente.

Después de un espectacular a la par que sorprendente inicio de temporada, el asturiano ha visto como las diferencias con las demás escuderías se ha visto reducida en esta segunda parte del Mundial. No obstante, sigue luchando con su AMR23 y muestra de ello es el gran quinto puesto logrado en la última carrera del campeonato. «Estamos lidiando con un rendimiento extra de nuestros oponentes, nuestra falta de rendimiento en ciertos circuitos y este tipo de cosas. Lo que encuentro muy interesante y muy útil para que crezcamos como equipo», añade.

Por otro lado, Fernando Alonso fue objeto de desprecio por su propia escudería cuando Alpine le cuestionó su edad a la hora de llevar a cabo la renovación, pero no se corta en una entrevista para la BBC: «Cuando estás haciendo lo mejor que puedes cada fin de semana, cuando también hice tantas cosas para Renault, lo tomas un poco como algo personal cuando alguien duda de tu rendimiento o tu edad o este tipo de cosas». Pero en Aston Martin ha demostrado que la edad no es ningún impedimento para su rendimiento, sino todo lo contrario: «Solo quieres demostrar aún más que estás en el mejor momento de tu carrera. Los resultados hablan por sí mismos».

Primeros meses con Aston Martin

Cabe destacar que esta entrevista se produjo hace varios días, antes de la celebración del GP de Bélgica. «El objetivo es seguir creciendo como equipo. Estamos encontrando algunos obstáculos en este momento», comenta el asturiano sobre el rendimiento del Aston Martin.

«Siempre encontraremos dificultades y algunos obstáculos en el camino. Y ahora depende de nosotros cómo lidiar con ellos y superarlos. El equipo es realmente inteligente en algunos de los enfoques que está tomando ahora, e incluso si estamos luchando un un poco en esta mitad del año, nos hará más fuertes en el futuro. Así que soy bastante optimista. Estoy feliz, pero obviamente todavía puedo mejorar», zanja Alonso.