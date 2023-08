Vettel se rinde a Fernando Alonso

Fernando Alonso ha heredado el volante de un piloto que fue su máximo rival durante prácticamente un lustro, Sebastian Vettel. El alemán anunciaba su retirada al término del Mundial de 2022, por lo que Aston Martin se puso manos a la obra de inmediato en busca de un sustituto, y dio en el clavo con el asturiano. Ahora, cuando se cumple un año de su fichaje por la escudería británica, el tetracampeón del mundo se ha rendido a él por sus recientes hazañas en el vigente campeonato del mundo de Fórmula 1.

Vettel asegura que se siente más tranquilo habiéndose bajado de un coche que ha comenzado a ser ganador, ya que si los resultados fuesen otros, «habría sido más fácil» echar de menos conducir en su último equipo. «Los primeros meses han pasado rápido y ha sido agradable poder disfrutar de la libertad y organizar mi tiempo. La primera reacción de mucha gente fue la de pensar si estaría frustrado al ver a Aston Martin ir tan bien este año. Quizá habría sido más fácil si el coche fuese malo, estaba claro que no iba a echar de menos nada, pero estoy contento por el equipo», afirmó.

No contento con deshacerse en elogios hacia los británicos, también lo hizo con Fernando Alonso, al que demuestra tenerle una gran admiración. «También estoy contento por Alonso. Llevaba muchos años sin un coche con el que pudiera mostrar sus habilidades. Ahora puede y está ahí arriba. Red Bull es quien está dominando y sigo teniendo muchos amigos y gente cercana allí. Estoy muy feliz cuando ganan», prosiguió Vettel, quien también se acordó del equipo con el que reinó durante cuatro años en la Fórmula 1, Red Bull.

«Varios factores entraron en juego en mi decisión de no seguir. No quería parar por el hecho de que ya no disfrutaba de las carreras o porque fuese lento, sino por el tiempo. Hay demasiadas carreras y mucho esfuerzo que hay que llevar a cabo para hacerlo todo bien. Me encanta pilotar, la competición y esas vueltas de clasificación y esas luchas cuerpo a cuerpo es lo que más echo de menos», comentó Vettel un año después de su retirada en una entrevista concedida a The Red Bulletin.