Vettel abre la puerta a su regreso a la Fórmula 1

Menos de un año después de su adiós a la competición, el tetracampeón del mundo de Fórmula 1, Sebastian Vettel, habló de los «nuevos retos» a los que le gustaría enfrentarse en un futuro. El piloto al que sustituyó Fernando Alonso en Aston Martin se mojó sobre la situación actual de su última escudería, y elogió al que durante muchos años fue uno de sus mayores oponentes por los títulos.

Si por algo se caracteriza Vettel, además de por su enorme habilidad al volante, es por su compromiso con el medioambiente. El alemán explicó su preocupación por este asunto en una reunión que mantuvo en Mónaco con Stefano Domenicali, actual presidente de la Fórmula 1: «Tengo algunas ideas al respecto. La F1 ciertamente tiene mucha responsabilidad en este sentido, no solo por el coches con los que se circula, sino también por todo el movimiento de interés que genera».

Y es ahí donde, de alguna forma, podría hallarse el nuevo puesto de trabajo de Vettel en el ‘Gran Circo’. «He tenido muchas ofertas, de diferentes tipos. Pero ahora quiero ser libre para hacer las cosas que me gustan, para pasar más tiempo con mis hijos, para entenderme mejor a mí mismo y en lo que quiero llegar a ser. Pero sé que llegará un día en el que me enfrente a nuevos retos», aseguró el germano.

Además, unos meses después de dejar libre su asiento a Fernando Alonso en el monoplaza de Aston Martin, habló del buen Mundial que está realizando su antiguo contrincante, vestido con el mono verde de su último equipo. «Me alegro especialmente por Alonso, porque siempre está demostrando que tiene muchas ganas», destacó Vettel.

También fue preguntado sobre si seguía viendo las carreras del Mundial ahora que ya no pilota, algo que cada vez hace menos. «Tengo que reconocer que no sabía cómo me sentiría el día que empezó el campeonato. Estaba un poco nervioso, pero al final disfruté frente al televisor. No siempre veo las carreras, a veces solo veo los mejores momentos», afirmó Vettel.