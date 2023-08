La Fórmula 1 se regodea con la superioridad de Fernando Alonso sobre Stroll

Fernando Alonso ha sido imparable en esta primera parte de la temporada. Imparable si no hubiera estado Max Verstappen, claro. El piloto holandés fue en las primeras carreras el rival a batir para el asturiano, que se vio incapaz de luchar de tú a tú con un coche que ha demostrado ser uno de los mejores de la historia. No obstante, en términos comparativos con su compañero, el bicampeón del mundo sale claramente vencedor y ha sido la Fórmula 1 la que ha aprovechado estas cifras para regodearse en redes sociales.

Y es que los datos son demoledores en favor de Fernando Alonso. En las 12 carreras que se han disputado hasta el momento, en 11 de ellas el español ha quedado por delante de Lance Stroll. En los sábados, en la clasificación, el número se reduce en una unidad y el balance es de 10-2 para el ex de Alpine.

Pero la gran diferencia viene en los puntos. Alonso es tercero del Mundial de pilotos con 149 puntos -Hamilton tiene 148-, mientras que Lance Stroll tan solo suma 47. Es decir, 102 puntos menos que su compañero. Luego, el piloto canadiense todavía no ha podido descorchar el champán esta temporada, mientras que Alonso se ha subido al podio en seis ocasiones.

Por otro lado, Alonso forma parte del elenco de tres pilotos que no han abandonado todavía esta temporada. Y quién sino, esos tres son el propio Fernando, el absolutísimo líder del Mundial Max Verstappen y el heptacampeón del mundo Lewis Hamilton.

Estas diferencias solo pueden compararse con Max Verstappen y Checo Pérez. El piloto holandés, que ya está cerca de conseguir su tercer Mundial de manera consecutiva, está siendo también una apisonadora respecto a su compañero de escudería, donde existe una diferencia de 125 puntos en la clasificación de pilotos. No obstante, el mexicano ha logrado dos victorias este año.

