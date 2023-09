Alonso: «En este circuito nos toca sufrir»

Fernando Alonso no pudo pasar la décima posición en la sesión de clasificación del Gran Premio de Italia. El asturiano explicó que ese era el resultado esperado porque las características de Monza no favorecen para nada a Aston Martin y avisó de que este domingo también volverán a sufrir en la carrera.

Resultado previsto

«Sabíamos que iba a ser una clasificación difícil y que la Q3 era nuestro objetivo máximo. La estimación que teníamos ante de la sesión era entre noveno y duodécimo y al final más o menos la hemos cumplido. No es un circuito demasiado bueno para nosotros con tantas rectas y mañana tocará sufrir, pero bueno, hay fines de semana mejores y peores. Y en los peores hay que seguir sumando puntos».

Objetivo en carrera

«El objetivo es sumar puntos, ojalá sean bastantes, pero viendo el ritmo que hemos tenido durante todo el fin de semana, el séptimo u octavo puesto sería lo máximo a lo que podemos aspirar. Mañana es una carrera de defenderse».

Mal circuito para Aston Martin

«El coche lo he sentido bien, pero aquí solo hay seis curvas y el 90% del circuito se hace a tope, así que no hay mucho más que hacer. No hemos podido valorar del todo las mejoras de Holanda, pero creo que van bien. Es uno de esos fines de semana que no nos vienen bien y a ver si mañana no cometemos ningún error», dijo en los micrófonos de DAZN.