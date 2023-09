Clasificación y parrilla de salida para el GP de Italia de F1 2023 en Monza

Carlos Sainz saldrá desde la pole en el GP de Italia de Fórmula 1. El piloto de Ferrari fue el más rápido en la jornada de clasificación celebrada este sábado en el circuito de Monza. Fernando Alonso saldrá desde la décima posición.

