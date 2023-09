Verstappen gana la décima en casa de Ferrari: un genial Sainz acaba tercero y Alonso noveno

Max Verstappen volvió a imponer su ley Monza. El holandés hizo historia tras ganar la décima carrera consecutiva en un Gran Premio de Italia en el que Carlos Sainz sólo pudo resistir 15 vueltas al de Red Bull pese a realizar una lección de pilotaje. El madrileño acabó en tercera posición pese a que Ferrari dio la orden a Leclerc de atacar al compañero de quipo. Fernando Alonso acabó noveno sobre un trazado en el que su Aston Martin sufrió durante todo el fin de semana.

No pudo conseguir la victoria, pero el fin de semana de Carlos Sainz tiene su mérito. Su nombre no estará en los libros de historia del circuito de Monza como ganador en su edición de 2023 pero a los jefes de Ferrari seguro que les ha quedado claro que el piloto español tiene manos de sobra para ponerse al volante de uno de los coches con más pedigrí. El madrileño no ganó pero cuando delante tienes a un rival como Verstappen sólo el hecho de arrebatarle una pole ya es una victoria.

Después de marcar unos tiempos formidables en los libres del viernes y dominar la tercera sesión del sábado, Carlos Sainz fue el más rápido en la clasificación y se llevó una pole que se celebró como una victoria en casa de Ferrari. Su equipo ha comprendido que tiene un piloto de hechuras y la afición también sabe que tiene nuevo ídolo. Ganara el domingo o no. Se puede ser héroe sin subirse a lo más alto del podio. Que se lo pregunten a un Fernando Alonso que mientras espera a la 33 demuestra cada fin de semana que es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Lo que pasó el fin de semana pasado en Zandvoort es un claro ejemplo. En Monza tenía un reto aún mayor: remontar desde la décima posición en un circuito que casa poco con el Aston Martin. Era una afrenta imposible.

Fernando Alonso perdió una posición en una salida en la que Carlos Sainz resistió de forma sobresaliente ante Max Verstappen. El madrileño apretó los dientes y aguantó la presión del holandés que en la segunda vuelta estaba casi a un segundo del español. Era sólo el principio pero había salvado una papeleta importante. Por detrás del piloto de Red Bull estaba un Leclerc que podía colaborar en una jugada perfecta ante el campeón.

¡SALIDA LIMPIA CON CARLOS MANTENIENDO LA PRIMERA POSICIÓN!#ItalianGP pic.twitter.com/1J6Jzz5GYL — F1 en Movistar Plus+ (@movistar_F1) September 3, 2023

Sainz resiste 15 vueltas

Sainz estaba condenado a una epopeya histórica porque no se había llegado a la vuelta seis y el español ya estaba sacando los codos ante un Verstappen que amenazaba el liderato del de Ferrari. La afición estallaba en júbilo mientras el madrileño resistía con una lección magistral de pilotaje. Sainz aguantó hasta la vuelta 15 en la que no pudo hacer nada para parar la enésima embestida de Verstappen. El madrileño estaba realizando una actuación sobresaliente pero ni por esas pudo frenar al holandés, que ya se marchaba camino a una nueva victoria en un Mundial de dictadura absoluta.

Tras la primera parada por boxes comenzó un baile loco en el que Leclerc metió presión durante varias vueltas a Sainz de forma incomprensible. Todo ello con Checo Pérez a la espera de poder convertir el Gran Premio de Italia en otra fiesta de Red Bull. Camino de ello iba después de que el mexicano pasara en la vuelta 32 al monegasco.

A falta de diez vueltas, el segundo piloto de Red Bull ya apretaba a Carlos Sainz mientras el madrileño volvía a resistir a la perfección. Pero finalmente tampoco pudo con un coche intratable que sigue sin rival en la parrilla. En las últimas vueltas incluso tuvo que resistir las embestidas de su compañero Leclerc. Como no ocurrió en otras ocasiones en las que el español hubiera salido beneficiado, Ferrari dio vía libre para que el monegasco atacara a su compañero de equipo… pero ni por esas pudo con el madrileño. Fernando Alonso acabó noveno.

