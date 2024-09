El Barcelona tendrá que esperar «un año más» por Nico Williams

El culebrón de Nico Williams, pese al portazo al mercado de fichajes al Barcelona, parece no haber acabado. El extremo del Athletic de Bilbao, tras un partido discreto ante el Atlético de Madrid que llevó a la derrota de los leones, fue protagonista en sala de prensa por una declaraciones en las que llegó a repetir, en hasta cuatro ocasiones, que ha decidido «estar aquí (en Bilbao) un año más», recalcando su compromiso.

El Barcelona no logró cerrar el fichaje de Nico Williams este pasado verano. El club culé priorizó en importancia la incorporación de Dani Olmo, por la que pagaron casi 60 millones de euros. De hecho, el fichaje del catalán se complicó hasta tal punto que no fue hasta la tercera jornada de Liga y tras una controvertida lesión de Christensen, cuando cerraron su inscripción.

Pudiera o no cerrar su fichaje, quisiera realmente o no Nico Williams, lo que parece dejar claro el extremo es que éste será su último año en San Mamés. «Me fui de vacaciones y empezó a salir un montón de rumores. Una vez que aterricé, tuve una charla con mis padres y mi hermano y decidimos que lo mejor era seguir un año más», explicaba el menor de los Williams, que demostraba a la vez su amor por el color rojo y blanco y también dejaba entrever que en un año haría las maletas.

Sobre esto fue cuestionado un par de veces más y hasta en cuatro ocasiones recalcó eso de «un año más». De hecho, fue repreguntado en sala de prensa ante la incertidumbre que despertó entre los presentes y Nico Williams, en un intento de escapar de ahí, lo confirmó más aún con balones fuera: «Vamos a disfrutar este año de Europa, mi intención es conseguir el título. Jugamos la final en San Mamés, ya se verá».

De poco sirvió que, a posteriori, el futbolista mostrara su amor y respeto por el Athletic: «Mi corazón es rojiblanco. Todo el mundo sabe lo que es el Athletic para mí, llevo desde los once años. El Athletic siempre pesa más, el sentimiento que tengo es único y así lo he demostrado. No todo es fútbol, el fútbol va al margen de la vida. Llevo en Lezama desde alevines, quiero seguir creciendo como jugador y no hay mejor sitio».

«Se ha demostrado que estoy aquí feliz, esas cosas las lleva mi representante, he decidido estar aquí un año más y voy a disfrutar mucho de jugar competiciones europeas», explicaba Nico Williams, en un intento de sentenciar y dar carpetazo al tema Barcelona: «Muchas veces se ponía en duda mi intención de seguir aquí. Muchos dudaban y se ha demostrado que quiero al Athletic con toda mi alma. Lo lleva mi representante, luego me lo traslada a mi, y a pesar de ello he tomado la decisión de seguir».

El Barcelona tiene todo una temporada por delante para hacer números e intentar de nuevo su fichaje, un año más tarde de lo previsto a tenor las declaraciones de Joan Laporta a principios de junio. Un futbolista que parecía prioritario para la secretaría técnica culé pero que finalmente se cayó por su propio peso, el de los 60 millones de la cláusula de rescisión que no pudo permitirse el conjunto culé.