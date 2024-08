El Atlético acaba con la maldición de San Mamés y no permite que el Barça amplíe su ventaja al frente de la clasificación gracias a un gol milagroso de Correa en el descuento que resuelve un partido extraordinariamente bien competido por los de Simeone, mucho mejor en la segunda que en la primera parte. Los hermanos Williams fueron intrascendentes, igual que Julián Álvarez, y el portero argentino Juan Mosso debutó con buena nota. El nuevo proyecto rojiblanco toma aire después del decepcionante empate de la jornada pasada ante el Espanyol, pero sobre todo en ataque queda mucho trabajo aún por delante

La mañana había sido agitada en el hotel de concentración del Atlético porque Oblak amaneció con problemas gástricos. El recién llegado Juan Musso recibió de inmediato la comunicación de Simeone de que iba a ser titular en San Mamés. Difícil encontrar un escenario mejor para debutar. Máxima exigencia para el ex-portero del Atalanta, que respondió con un paradón y un par de salidas de máximo nivel. Por primera vez da la impresión de que al esloveno le ha salido un rival serio que le va a competir el puesto.

A Musso le explicaron lo que iba a encontrarse, pero se equivocaron a medias. Sí que es cierto que el estadio vibró como una caldera, pero en cambio el rival no estuvo lo agresivo que cabía esperar después de los precedentes del año pasado. O eso o es que el Atlético supo como echarle el freno y amansarlo. Para ese cometido apareció en el campo Reinildo, destinado a convertirse en la sombra de Iñaki Williams.

La primera ocasión de la tarde fue madrileña y fue muy clara. A los 12 minutos un error de los centrales del Athletic dejó a Julián Álvarez solo ante la portería bilbaína. El argentino mantuvo con el alma en vilo a San Mamés, pero estuvo lento en la ejecución y dio tiempo a Yuri a cruzarse y rechazar con la pierna su rechace mientras a la derecha del argentino Griezmann, totalmente solo, levantaba los brazos desesperado.

Era un buen comienzo, pero lamentablemente esa fue la única llegada de cierto peligro en las dos porterías en una primera parte en la que los jugadores no fueron capaces de deshacerse un corsé que les apretó y les dejó sin respiración. No hubo más noticias de Julián. Ni de Lino, de Llorente y apenas algún esbozo de Griezmann. Y en el otro bando, igual. Reinildo paró a Iñaki, Nico no pudo con Le Normand y Guruzeta no recibió ni un balón en condiciones. El cero a cero al descanso era la consecuencia lógica.

Mucho más agitada arrancó la segunda parte, que se estrenó con un gol anulado a Nico que la repetición demostró mucho más ajustada de lo que pareció en directo. El 1-0 no subió al marcador, pero le sirvió de advertencia al Atlético, que dio un paso hacia adelante en busca del premio mayor. A los 54 minutos un pase raso de Griezmann no alcanzó a Lino en el segundo palo cuando los dos centrales ya habían sido superados.

El Athletic tardó en responder, pero cuando lo hizo fue contundente. A los 67 minutos Sancet soltó un disparo tremendo desde fuera del área ante el que respondió Mosso con su primera parada como portero rojiblanco. Simeone aplaudió, pero tomó medidas y mandó al campo a De Paul, Riquelme y Sorloth de una tacada. Julián Álvarez se fue al banquillo una vez más en blanco. Son ya cuatro jornadas sin que haya mostrado ni el más pequeño detalle.

La tarde dejó para la estadística los primeros minutos de Giuliano Simeone, que entró por Griezmann pasando por delante de Correa, que fue esta vez el último cambio, y un arranque brillante de Unai Gómez que no encontró rematador. Todo parecía dirigido al 0-1 pero a los 93 minutos Sorloth robó un balón de oro en el medio campo y habilitó a Correa, que dribló a Agirrezabala y marcó a portería vacía para acabar con la maldición de San Mamés y darle al Atlético una victoria importantísima.