Atlético: Musso in, Mouriño out…y esto no acaba aquí

El portero argentino Juan Musso ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid, como avanzó OKDIARIO el pasado sábado, a la vez que el defensa uruguayo Santiago Mouriño se ha unido a la plantilla del Alavés. Son los dos últimos movimientos rojiblancos, pero no parece que vayan a ser los últimos. El club busca a un centrocampista mientras intenta rescindir el contrato al francés Lemar.

Juan Musso, que jugó con el Atalanta la pasada final de la Supercopa ante el Real Madrid, llega cedido del Atalanta con opción de compra. Tiene 30 años, mide 191 centímetros de estatura y por supuesto atesora un gran dominio del juego aéreo. Musso cuenta con una dilatada experiencia en la Serie A italiana, donde ha militado las últimas seis campañas tras haber arrancado su trayectoria profesional en el Racing Club de Avellaneda de su país natal.

Formado en las categorías inferiores del Club de Regatas San Nicolás, en 2012 fichó por el citado Racing Club, donde se coronó campeón de Argentina en 2014. Posteriormente dio el salto a Europa de la mano del Udinese, en cuyo vestuario coincidió con otro futbolista ahora también rojiblanco como es Rodrigo de Paul. Las últimas tres temporadas ha jugado en el Atalanta, con quien alzó la Europa League el pasado curso. En total, 203 son los partidos que disputó durante su estancia en Italia, siendo decisivo en la consecución de ese primer título continental en la historia del Atalanta.

🧤🇦🇷 ¡Juan Musso ya está aquí!



Por otro lado Santiago Mouriño se ha ido traspasado al Alavés de Luis García Plaza por cerca de dos millones de euros, aunque el Atlético se ha reservado una opción de recompra que puede ejercer en los dos siguientes cursos. Mouriño llegó al Atlético en el verano de 2023 procedente del Racing de Montevideo y la pasada temporada jugó cedido en el Zaragoza. Se marcha sin haber jugado un solo minuto con la camiseta rojiblanca en partido oficial, como sucedió con Moldovan o Samu Omorodion.

🤝 Acuerdo con el @Alaves para el traspaso de Santiago Mouriño al conjunto vitoriano.

¡Te deseamos mucha suerte en este nuevo desafío en tu carrera profesional!

Tras estos movimientos quedan por solucionar el caso de Galán, que aún no se ha decidido entre las ofertas que tiene, y el de Lemar, con el que no cuenta Simeone. Eso, sin contar con que no se puede descartar que suceda algo con Riquelme y Correa, que es una variable que se contempla en el Atlético. A cambio se está buscando de momento a un centrocampista, y luego si es necesario algo más ya se verá. El que más gusta es Javi Guerra pero hay problemas de fair play para inscribirlo. Mendes ha ofrecido a Matheus Nunes, del Manchester City, que saldría mucho más barato y vendría cedido.