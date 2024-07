Laporta sigue presionando a Nico Williams: «Intentaremos ficharle»

Joan Laporta sigue presionando y haciendo públicas sus intenciones con Nico Williams. Desde que el presidente del Barcelona reconociera el pasado 8 de julio, a una semana de la final de la Eurocopa, que el conjunto azulgrana tenía dinero para fichar a la estrella del Athletic Club, no ha dejado de hablar sobre ello. La última ha sido a raíz de un video publicado en redes sociales donde reconoce que intentarán ficharle en este mercado de verano.

Un aficionado del Barcelona se encontró este fin de semana a Joan Laporta con su coche y este no dudó en pararse. Mientras era grabado, el presidente del conjunto azulgrana mandó un saludo y después era preguntado por el hombre del momento. «¿Ficharemos a Nico Williams?», le preguntó el fan. A lo que el presidente culé no dudo en responder acompañado de una sonrisa de oreja a oreja: «Lo intentaremos».

Y es que el Barcelona tiene a Nico Williams como su objetivo prioritario y número uno para este mercado de fichajes y más después de la Eurocopa que ha hecho con España. Fue el pasado 8 de julio, a pocos días de la final, cuando Laporta lanzaba la bomba y dejaba claro que el club culé iba a ir a por él en este mercado de fichajes de verano pese a haber renovado recientemente con el Athletic Club.

«Evidentemente Nico Williams me gusta, y mucho. Pero aquí tenemos que dejar trabajar a los que tienen la responsabilidad, y Deco está trabajando para hacer las incorporaciones que han comentado con Flick, y espero tener buenas noticias», comentó el presidente del Barcelona. Sobre si el conjunto azulgrana tenía dinero para afrontar un fichaje de estas dimensiones, Laporta reconoció que «hoy por hoy, sí. Es el resultado de un trabajo que se ha hecho estos años para llegar a este punto, podríamos hacer frente a un fichaje de este nivel».

Laporta tiene un plan

A día de hoy, el Barcelona no no tiene dinero para hacer frente a la cláusula de rescisión del futbolista en el Athletic de Bilbao, que asciende hasta los 58 millones de euros. El club vasco no se le pasa por la cabeza negociar el precio del traspaso después de renovarle hace pocos meses y se remite a ella. El conjunto azulgrana no cuenta con la liquidez necesaria y tienen en mete recurrir nuevamente a un crédito para financiarlo.

Pese a que semanas atrás Joan Laporta afirmara públicamente que el Barcelona tenía liquidez suficiente para efectuar una operación del calibre de Nico Williams, por el que no sólo deben abonar 58 millones de euros a tocateja, sin plazos, sino al que también tienen que hacerle hueco por el importante salario que deben ofrecer a uno de los mejores jugadores de esta pasada Eurocopa que alzó la selección española.

El Barcelona está trabajando en un nuevo crédito, uno más tras haber pedido uno hace unos meses por valor de 100 millones de euros. Es la SER la que desvela esta nueva intención del Barça, en la de pedir un nuevo crédito para poder abordar la cláusula de rescisión de 58 millones de euros del joven extremo, la única forma viable que tienen en estos momentos para poder fichar a Nico Williams.