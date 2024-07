Laporta ya no se esconde: «Tenemos dinero para fichar a Nico Williams»

Joan Laporta llevaba varias semanas en silencio. Fruto de sus vacaciones de verano, el presidente del Barcelona se ha mantenido al margen de los rumores que situaban a Nico Williams como el objetivo número 1 del conjunto azulgrana en este mercado de fichajes. Pero en la semana en la que el primer equipo retoma los entrenamientos a las órdenes de Hansi Flick, ‘Jan’ ha declarado que el club tiene dinero para fichar al futbolista del Athletic Club: «Hoy por hoy, sí. Es el resultado de un trabajo que se ha hecho estos años para llegar a este punto».

«Evidentemente Nico Williams me gusta, y mucho. Pero aquí tenemos que dejar trabajar a los que tienen la responsabilidad, y Deco está trabajando para hacer las incorporaciones que han comentado con Flick, y espero tener buenas noticias», comentó el presidente del Barcelona. Sobre si el conjunto azulgrana tiene dinero para afrontar un fichaje de estas dimensiones, Laporta reconoce que «hoy por hoy, sí. Es el resultado de un trabajo que se ha hecho estos años para llegar a este punto, podríamos hacer frente a un fichaje de este nivel».

Por otro lado, Laporta anunció que «habrán buenas noticias a nivel deportivo, pronto anunciaremos cosas. En breves podremos anunciar las operaciones que hemos trabajado. En breves volveremos a la normalidad del Fair Play». Y es que todo hace indicar que el Barcelona podrá disfrutar tras varios años de la regla 1:1. Es decir, que por cada euro que entre en las arcas del club, podrán invertirlo en su totalidad en fichajes.

En unas breves declaraciones para Catalunya Radio, Laporta muestra su enfado por empezar de nuevo con la lesión de Pedri. Pero no sólo él, también Araujo sufrió una lesión muscular en el partido de Uruguay ante Brasil y no podrá jugar más en la Copa América: «Empezar la temporada otra vez con Pedri lesionado no me hace gracia, pero estoy seguro que con los nuevos preparadores la cosa irá bien. Con Araújo también, hay que ser fuertes e intentar tener una plantilla competitiva».

Laporta sueña con Nico Williams

Nico Williams se encuentra concentrado con la selección española en el momento más importante de la Eurocopa. España se enfrenta este martes a Francia en las semifinales del torneo y el futbolista del Athletic Club no quiere oir hablar de su futuro. Cuando acabe el torneo será momento para abordar su futuro, pero muchos equipos se han interesado en hacerse con sus servicios. Y más con el gran campeonato que está realizando este verano.

El Barcelona es uno de ellos. Y Joan Laporta ya ha reconocido que quiere ficharle y que el club tiene dinero para ello. Pero el Athletic Club cuenta con la baza de jugar Europa, un gran aliciente para que Nico Williams se quede una temporada más para después dar el salto a uno de los mejores clubes del mundo. El extremo español renovó con el conjunto vasco esta misma temporada hasta el 30 de junio de 2027.