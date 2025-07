Con el listón «Noelia Núñez», Óscar Puente no pasaría el filtro

Después de que la diputada del PP y vicesecretaria del partido Noelia Núñez renunciara a todos sus cargos tras inflar su currículum atribuyéndose falsamente títulos académicos la polémica está ahora sobre el tejado del PSOE. Y es que no caben en los dedos de una mano los dirigentes socialistas que hicieron lo mismo -y antes- de lo que hizo la ya ex dirigente del PP. Sin ir más lejos, Óscar Puente, ministro de Transportes, adornó su currículum con un máster «fake», al carecer de la consideración oficial de tal y, sobre todo, porque fue impartido por la Fundación Jaime Vera, vinculada al PSOE y encargada de la formación de los cuadros socialistas. Hasta tal punto que en el formulario para formalizar la inscripción se preguntaba abiertamente si se era militante del PSOE al ir básicamente dirigidos a los cuadros socialistas. Y el responsable de la secretaría de Formación era el mismísimo José Félix Tezanos. Puente apunta en su biografía oficial que, además de una licenciatura en Derecho por la Universidad de Valladolid, tiene un máster en dirección Política por la Fundación Jaime Vera. En realidad, el dirigente socialista obtuvo su título en un instituto adscrito al PSOE -no en una universidad- lo que desde un punto de vista meramente académico no implica titulación oficial alguna.

Con independencia de eso, la renuncia de Noelia Núñez deja en evidencia a todos los políticos que han falseado sus currículum y, sin embargo, no han renunciado a sus cargos. En cualquier nación democrática mentir -que es lo que es falsear una biografía- lleva aparejado la renuncia inmediata al cargo público. Aquí no, por lo que la decisión de Noelia Núñez marca un antes un después. Si todos se aplicaran el listón que se ha impuesto la ya ex diputada del PP, otro gallo cantaría. A partir de ahora, cargo público que falsee un currículum, a la calle. Es la única manera de acabar con esta forma de fraude.