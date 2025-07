BBVA, una OPA entre la espada y la pared

La lógica debería llevar al BBVA a retirar la OPA sobre Banco Sabadell por una cuestión económica elemental, más allá de que la operación le merezca a OKDIARIO más de un reproche: el interés de los consumidores y, sobre todo, de las pymes que vienen recibiendo de Banco Sabadell unas condiciones y trato que podrían verse afectadas. En un escenario como el actual no tiene sentido caminar hacia un oligopolio bancario que es el que se produciría de facto si el BBVA no retira la OPA. Parece que se lo están pensando. La decisión de aplazar el folleto de la OPA sobre el Banco Sabadell hasta septiembre esconde un motivo oculto, muy revelador: de esta forma, BBVA se reserva la posibilidad de retirarla si, como todo indica a día de hoy, no consigue los apoyos suficientes para que la operación tenga éxito.

Una posibilidad que no tendría si el folleto se aprobara este mismo mes, como estaba previsto inicialmente. Dejar pasar el verano le permite ganar tiempo para sondear a los inversores institucionales accionistas del Sabadell y decidir si le merece la pena seguir adelante o no con la OPA. Es decir, para guardarse la carta de retirarla sin incumplir los escenarios aprobados por la CNMV en el folleto (aunque la ley le permite retirar la oferta en cualquier momento, incluso una vez concluido el período de aceptación). Parece evidente que la entidad tiene sólo dos opciones: mejorar el precio o desistir, pues la prima negativa y con la obligación de los accionistas de pagar impuestos, mantener la OPA como está no tiene sentido.

La intención actual del presidente del BBVA, Carlos Torres, era hasta nada seguir adelante con la OPA sin mejorar el precio, pero eso parece, a tenor del mercado, inviable. Las razones esgrimidas por OKDIARIO para mostrarse en contra de una operación que afectaría sí o sí la competencia han quedado reflejadas desde el comienzo de la misma. Ahora lo que puede hacerla inviable es una pura cuestión de rentabilidad.