La Liga lo deja claro: «Dani Olmo está inscrito hasta el 31 de diciembre»

La Liga se vio obligada en la noche de este viernes a dar explicaciones sobre la polémica inscripción de Dani Olmo gracias a la lesión de Christensen. Y no por voluntad de la propia patronal, sino por las preguntas de los periodistas sobre una medida que ha dejado con dudas a muchos clubes de la Liga. De hecho, fue el propio Ancelotti el que dijo en rueda de prensa que habría que preguntar a la Liga sobre este caso.

Y fue Javier Gómez, Director General Corporativo de La Liga, el que explicó, aunque tampoco sin mucha clarividencia los motivos que le han llevado a la patronal a aceptar la inscripción de Dani Olmo gracias a la lesión de Christensen. Una lesión que, recordemos, en principio tendría una duración de un mes, pero que misteriosamente pasó a tener un alcance de cuatro meses. Y todo ello para que el ex del RB Leipzig pudiera ser inscrito antes del cierre de mercado.

Para explicar el caso de la lesión de Dani Olmo, Gómez lo compara a la norma que había en el pasado: «El tema de la lesión, el supuesto es si se lesiona un jugador el club tiene que poder sustituirlo. ¿Qué ocurre? Hasta hace tres años, cuando había una lesión de larga duración se podía desinscribir al jugador lesionado. ¿Por qué? Porque cuando volvía a tener el alta, podía inscribirse en cualquier momento de la temporada sin estar dentro de los períodos de verano o invierno. Si un chico se lesionaba en julio y se recuperaba en noviembre, se desinscribía y luego se volvía a inscribir en noviembre. No se afectaba a su posibilidad de trabajar».

«Pero había que buscar otro sistema para tratar las lesiones. ¿Qué sistema se ha buscado? Se te lesiona un jugador, puedes meter a otro por el 80% del coste y lo único que se ha añadido es: si tú no tienes Fair Play, se te está prestando. Porque se te ha lesionado un jugador y puedes meter a otro. Si no lo consigues reequilibrar en toda la temporada, el día 1 de julio de la temporada siguiente se te quitará de la capacidad de inscripción y contratar jugadores de la siguiente temporada. Pero es el mismo tratamiento que cuando se despide a un jugador y el mismo tratamiento que cuando explota a un club un chico, lo quiere renovar, no tiene Fair Play y se le presta Fair Play», añade.

La inscripción de Dani Olmo

«Como consecuencia de ese tratamiento que se está aplicando ya a todos los clubes, la temporada 23/24 se aplicó a 8 clubes y 12 jugadores, exactamente el mismo, ¿puede darse el caso de que mañana Christensen se recupere y esté jugando con el Barcelona? Desde el punto de vista federativo sí, y Araujo también. Y todos los que se han ido lesionando también, puede darse el caso»

«Si miráis la estadística, todos los que se han ido lesionando en la temporada 23/24, podéis mirar quién se lesionó y volvió a jugar antes de los cuatro meses. Pues a lo mejor alguno ha jugado a los tres meses y tres semanas. Lo importante es tratar a todos igual. La norma puede estar bien, mal, regular, se puede opinar de ella lo que se quiera, lo importante es que ese tratamiento sea igualitario para todos los clubes», continúa. Pero el Director General Corporativo de La Liga lo deja claro: «Dani Olmo está inscrito hasta el 31 de diciembre. Si el Barcelona no consigue generar capacidad de inscripción, el día 1 de enero no estaría inscrito».