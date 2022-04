El Barcelona recibe en el Camp Nou la visita del Sevilla en el partido que corresponde a la jornada 30 de la Liga Santander. Los hombres de Xavi Hernández pelearán ante los de Julen Lopetegui por la segunda plaza de la clasificación, por lo que se espera un partidazo en el feudo azulgrana. En OKDIARIO te contaremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona-Sevilla.

Barcelona – Sevilla, en directo

Minuto 16

Y otra vez centro de Dembélé, da igual cuándo leas esto. En esta ocasión sí que pudo blocar el cuero Bono.

Minuto 15

Buenos minutos del Barcelona y Dembélé está muy activo. Puso otro balón al área y salió bien Bono de puños para repeler el peligro y evitar que Aubameyang rematase.

Minuto 13

Rekik cortó un centro de Dembélé y el esférico se fue a córner. El saque de esquina lo puso Dani Alves y Araújo logró meter la cabeza, pero se fue muy alto el balón.

Minuto 12

¡¡Arriba Frenkie de Jong!! Colgó un balón Jordi Alba, Diego Carlos lo despejó y la bola llegó a Dembélé, que puso un centro medido al área chica. El holandés del Barça le ganó el duelo a Koundé, pero su cabezazo se fue por encima del travesaño de Bono.

Minuto 11

Centro de Dembélé desde la línea de fondo de la banda derecha y la despeja Diego Carlos.

Minuto 10

Se están respetando mucho ambos equipos y están plasmando un partido muy serio. Mucha presión por parte de los dos y posesiones largas también.

Minuto 8

¡¡Uyyyyy Ferran Torres!! El internacional español cogió el balón pegado a banda y se fue yendo hacia dentro después de superar a dos rivales y trató de marcar un golazo colocado como el que lleva intentando desde que llegó al Barcelona el pasado mes de enero.

Minuto 6

Ataca el Sevilla pero se topa con un Barcelona bien plantado atrás y Jesús Navas y Lamela tienen que volver a mandar atrás el cuero para volver a empezar. Un centro desde la izquierda lo despejó Piqué.

Minuto 4

Falta a favor del Barcelona por una mano de Lucas Ocampos cuando Dani Alves intentaba colgar un balón al corazón del área. Es difícil creer que el colegiado no le haya enseñado la amarilla. La falta la sacó el lateral derecho del Barça y la despejó el futbolista que cometió la infracción unos instantes atrás.

Minuto 3

Vuelve Sergio Busquets al verde. Asegura que está bien y va a intentar seguir jugando.

Minuto 2

Le atienden a Sergio Busquets los servicios médicos del Barcelona y parece que tendrá que ser sustituido. Está muy aturdido el capitán del conjunto azulgrana. Calienta rápidamente en la banda Gavi.

Minuto 1

Primera llegada del Barça a las inmediaciones del área visitante, pero Ferran Torres no dio un buen pase a un Jordi Alba que le doblaba. Se duele en el suelo Sergio Busquets porque se dio un golpe con Gerard Piqué.

¡¡Comienza el partido!!

¡¡Rueda el balón en el Camp Nou!! ¡¡Está en marcha el Barcelona-Sevilla!! Fue el cuadro culé el que sacó de centro y el que disfruta de la primera posesión del partido. Antes se guardó un minuto de silencio por Raimon Carrasco, ex presidente del club azulgrana.

Equipos en vestuarios

Los equipos están en los vestuarios preparándose para salir al césped del Camp Nou para disputar este apasionante Barcelona-Sevilla en el que está en juego la segunda plaza de la Liga Santander. Cuando salgan harán el saludo protocolario, se sacarán las habituales fotos de los once titulares y los capitanes harán el sorteo de saque y campo. ¡Quedan 5 minutos para que esto comience!

La Superliga sigue en marcha

Joan Laporta no se ha mordido la lengua y ha asegurado que el proyecto de la Superliga sigue hacia adelante con varios equipos en la sombra. El máximo mandatario del Barcelona comenta que sigue trabajando con Florentino Pérez en ello y que es la única vía para salvar al fútbol. Todas sus declaraciones, pinchando aquí.

Más rumores

Otro de los nombres que está sonando con fuerza para el Barcelona es el de Antonio Rüdiger. La posibilidad de que Ronald Araujo no acepte la oferta de renovación y que salga este verano parece que va cogiendo forma y la dirección deportiva del Barça no se va a quedar viéndolas venir. Es por ello que ya han tenido contactos con el central del Chelsea, que queda libre el 30 de junio. Aquí todo lo que necesitas saber de la operación.

Coutinho y la Premier

Philippe Coutinho, que está cedido en el Aston Villa, ha vuelto a encontrar su sitio. En la Premier está recuperando ese nivel que no ha logrado ofrecer en el Barcelona y ya son varios los equipos que se han fijado en él para hacerse con sus servicios el próximo curso. En el Barça se frotan las manos, pero tampoco podrán pedir mucho dinero por el brasileño y posiblemente el jugador tenga que rebajarse el sueldo. Toda la información.

Xavi sigue soñando

El entrenador del Barcelona declaró en la rueda de prensa que tanto él como su equipo estarían atentos a lo que sucediese en Balaídos. El Real Madrid se llevó los tres puntos en un partido marcado por la polémica y da un pasito más hacia el título de la Liga Santander. ¿Seguirá pensando Xavi que pueden ganar el campeonato o, aunque sea, pelear por él? Todas sus declaraciones, aquí.

La convocatoria culé

Xavi anunció el sábado la convocatoria de cara al encuentro que el Barcelona disputará frente al Sevilla. Luuk de Jong, como hemos dicho, no podrá estar ante sus ex compañeros por haber dado positivo en Covid. Otro que no ha llegado a tiempo para estar disponible es Sergiño Dest, que hace unos días cerraba la clasificación de Estados Unidos para el Mundial de Qatar 2022. Además, los lesionados Sergi Roberto, Ansu Fati y Samuel Umtiti siguen fuera. La lista completa, pinchando aquí.

Laporta copia a Rufián

Joan Laporta presumió en la Asamblea de socios compromisarios del acuerdo que el Barça alcanzó con Spotify y no desveló las cifras por el acuerdo de confidencialidad, pero sí que ha asegurado que habrá una app de la plataforma en catalán, algo que propuso Gabriel Rufián con Netflix o HBO. Pincha aquí para conocer toda la información.

Asamblea minoritaria

El Barcelona celebraba hoy una Asamblea telemática con los socios compromisarios y menos del 20% se conectaron a ella. Tenían que votar el acuerdo con Spotify y sólo unos 730 pudieron ejercer su voto de los 4.478 que había citados. Encima también sufrieron problemas técnicos que obligaron a retrasar la hora de inicio. Toda la información, pinchando aquí.

Reencuentros

Ya conocemos las alineaciones de ambos equipos y vemos como Dani Alves, que dio el salto a Europa en el Sevilla, será titular ante su ex equipo, con el que vivió unos años muy importantes en la historia del club andaluz. En filas hispalenses está Rakitic, que también formó parte de uno de los mejores Barça de la historia, por lo que hoy se enfrentará ante sus ex compañeros.

La alineación del Sevilla

También tenemos en conocimiento el equipo elegido por Julen Lopetegui para la batalla de esta noche en el Camp Nou. La gran sorpresa en el cuadro hispalense es la presencia de Erik Lamela, que estará en el tridente de los de Nervión. Esta es la alineación del cuadro sevillista frente al Barça: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Gudelj, Joan Jordán, Ivan Rakitic; Lamela, Ocampos, Martial.

Hay once del Barça

Ya conocemos a los once elegidos por Xavi Hernández para saltar al césped del Camp Nou para enfrentarse al Sevilla y luchar por la segunda plaza. El técnico azulgrana no se guarda nada y sale con lo que empieza a ser su equipo de gala. La alineación del Barcelona es la siguiente: Ter Stegen; Dani Alves, Ronald Araujo, Gerard Piqué, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri González; Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Aubameyang.

La segunda plaza

Como ya hemos dicho la segunda plaza está en juego. A esta hora la sigue ostentando el Sevilla, pero el Atlético de Madrid, gracias a su triunfo frente al Alavés, ya le ha igualado. Si el Barcelona gana a los de Nervión también se pondría con 57 puntos y tendríamos un triple empate en la clasificación de la Liga Santander. Eso sí, los azulgranas todavía tienen un partido pendiente por disputar, por lo que de ganar hoy y puntuar en ese, sumaría más puntos que colchoneros e hispalenses.

Sin Luuk de Jong

Una de las ausencias del Barcelona para este duelo crucial ante el Sevilla es la de Luuk de Jong. El delantero holandés no es un fijo para Xavi ni nada por el estilo, pero ha sido un arma importantísima cuando hacía falta desatascar partidos, sacando de un apuro en más de una vez a los suyos gracias a sus goles de cabeza. El ariete culé no podrá enfrentarse a su equipo, del que llegó cedido desde el Camp Nou para disputar este curso.

Partidazo

¡¡¡Muy buenas noches a todos!!! Estamos aquí reunidos hoy para vivir un apasionante Barcelona-Sevilla correspondiente a la jornada 30 de la Liga Santander que se disputa en el Camp Nou. El conjunto azulgrana continúa viviendo su mejor etapa esta temporada y, bajo las órdenes de Xavi Hernández, han iniciado esa escalada para subir puestos en la clasificación del campeonato, aunque han llegado demasiado tarde para competírselo al Real Madrid.