Joan Laporta, presidente del Barcelona, repasó los principales temas de actualidad de la entidad azulgrana durante una entrevista. En la misma habló sobre Xavi, las opciones del Barça de ganar la Liga, el acuerdo con Spotify, CVC, Haaland y Messi y también sobre la Superliga. El empresario catalán reconoció que el proyecto sigue adelante, y asegura que Real Madrid Barça y Juventus no luchan solos, «sino otros que están callados, pero por detrás nos dan su apoyo».

Superliga

«Sigue adelante. Estamos impulsando el proyecto junto a Florentino Pérez, con el que hablo a menudo. Es una manera de salvar el fútbol europeo. Es evidente que hay encajarlo en el marco del fútbol europeo y sin cargarnos las Ligas estatales. Son fundamentales para nosotros. Pero está claro que sería la competición más atractiva del mundo. Y no podemos permitir que el fútbol europeo esté en manos de estados que no pertenecen a la Unión Europea. Lo repetimos hasta la saciedad en los foros donde estamos. Clubes como el Real Madrid, el Barça y la Juve vemos muy poca colaboración por parte de la UEFA. Pero es evidente que el City y el PSG tienen una máquina de hacer dinero, y eso estamos luchando. No sólo los tres clubes que digo sino otros que están callados, pero por detrás nos dan su apoyo. Quizás hemos sido los más valientes en este sentido».

CVC

«Es una de las palancas que tenemos para revertir la situación. Sé que desde la Liga y desde CVC nos han mejorado el planteamiento inicial. Estamos trabajando en dos palancas más para revertir la situación económica. El objetivo es tener saneada la economía a partir del 2023-24. En nuestro plan estratégico está indicado ese plazo para darle la vuelta a un legado nefasto que nos hemos encontrado. Estamos viendo la luz del túnel. La marca es potente, enamora y tenemos esa suerte».

Acuerdo con Spotify

«Es el mejor acuerdo de esponsorización que ha firmado el Barcelona en su historia. Estuve muy orgulloso con el acuerdo en mi primer mandato de Unicef y ahora vamos a firmar con una marca universal que comparte nuestros valores y que apoya la música y la cultura. Espero que el socio lo ratifique porque es un gran contrato y nos viene en un momento muy bueno que nos ayuda a sanear la economía».

Deuda

«Venimos de una deuda astronómica y pérdidas muy elevadas. Esto no se hace en dos días, pero lo cierto es que estamos viendo la luz del túnel. La marca es potente, enamora y tenemos esa suerte».

Haaland

«Tengo muy claro que pongo la institución por encima de los jugadores, entrenadores, directivos y ejecutivos. No vamos a hacer incorporaciones que alteren nuestro sistema salarial. Queremos potenciar al máximo al equipo por encima de las individualidades. No voy a dar ningún nombre porque subiría el precio y le haría un flaco favor al Barça».

Messi

«Si Leo quiere hablar conmigo para regresar al Barça estaría encantado».

Opciones de ganar la Liga

«Estoy convencido que podemos ganarla. Es más, ¡vamos a ganarla! Y lo argumento de una manera sencilla: en el último tramo de temporada venimos muy fuertes, con el equipo funcionando a pleno rendimiento, con un entrenador que tiene claras las ideas y nos hace jugar a nuestro estilo genuino de fútbol, hemos recuperado nuestras esencias y tenemos que ir con optimismo y voluntad a que vamos a por la Liga. No será fácil, es evidente que es un gran reto, pero yo lo veo factible».

Xavi

«Mi mejor decisión desde que soy presidente ha sido incorporarlo como entrenador. Es evidente que la tenía que haber tomado antes, pero todo es más complejo de lo que la gente se piensa».

Piqué

«Por calidad seguro que podría volver a la selección. Está realizando una temporada extraordinaria, es un puntal para nosotros. Se le ve fuerte y comprometido. Es uno de los héroes del barcelonismo y además da mucha marcha al equipo. Tenerlo es un privilegio. Un tío extrovertido».

Renovación de Dembélé

«Sabe que le queremos. Xavi ha sabido encontrarle el punto y el jugador ha empezado a funcionar. Estamos orgullosos de él. Ousmane se siente arropado y valorado. Dembélé acaba contrato, pero me consta que está a gusto en el Barça. Además, la llegada de Aubameyang le ha alegrado. No tendremos ningún inconveniente hablar con su agente cuando se tercie».

Récord del fútbol femenino

«Emoción enorme. No sólo por el fútbol que practican, sino porque es un equipo de ensueño. Lo importante es mantenerse, eso es lo más difícil. Va camino a hacer historia, grandes talentos y grandes personas. Humildes, trabajadoras y auténticas. Queremos reforzar el proyecto del fútbol femenino. La trascendencia social que tiene también nos viene muy bien. Fue un día que marca la historia para el club».

