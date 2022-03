El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se ha congratulado de que las distintas resoluciones judiciales que se van conociendo le están dando la razón a los clubes que impulsan la Superliga frente a la UEFA. El club azulgrana, el Real Madrid y la Juventus siguen adelante en su batalla contra el organismo europeo para organizar una nueva competición continental y podrían tener nuevos aliados.

«Lo que se está haciendo son acciones judiciales para que la Superliga sea viable y legal, aunque están el litigio. No hay resolución todavía. Estas actuaciones nos están dando la razón. Tenemos que estar preparados para cuando haya sentencia», subrayó Laporta, convencido de que deben seguir «luchando contra los clubes-estado» como Paris Saint-Germain y Manchester City.

«Nos hemos encontrado con una normativa muy dura con nosotros con ellos porque no siguen las normas. El ‘fair play’ no está consensuado en Europa y eso va en nuestra contra. La Superliga presenta normas de control que debería cumplir todo el mundo. Aquí, la UEFA no ha sido contundente», lamentó el presidente culé.

Por ello, los tres clubes que siguen adelante en su proyecto de construir una nueva competición europea no piensan cejar en su empeño. «Nosotros queremos combatir esta situación. Tenemos que cambiar la mentalidad de la UEFA. Queremos competir al mismo nivel, con las mismas formas», subrayó Laporta en declaraciones a los medios oficiales del Barcelona con motivo de su primer aniversario en la presidencia.