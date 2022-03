Entre la infinidad de rumores sobre posibles fichajes que rodean actualmente al Barcelona, hay uno que galvaniza especialmente al aficionado culé: el posible retorno de Leo Messi. El argentino sigue dándole vueltas a su futuro y todavía no ha asegurado con rotundidad que seguirá en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. Sin embargo, su relación con Joan Laporta es nula y el retorno del ‘Mesías’ al Camp Nou suena a ciencia ficción en este momento.

«No he recibido ningún mensaje de Leo ni de su entorno para volver al Barça. En estos momentos no nos lo planteamos (su posible vuelta). Estamos construyendo un equipo nuevo con gente joven», explica Laporta, cerrando la puerta a un jugador con el que no mantiene «contacto personal». «Recuerdo con afecto y espero que él también», añade.

Siete meses después de la salida de Messi del Barcelona, el presidente culé todavía sigue dándole vueltas a la traumática decisión de abrirle la puerta al mejor jugador en la historia del club, «Para mí no fue fácil, me hubiera gustado que las cosas fueran de manera diferente, pero, tal y como se produjeron, pensé que lo primero era la institución y creo que hicimos lo que teníamos que hacer», asevera en declaraciones a Rac1.

Messi, que cumplirá 35 años el próximo mes de junio, no ha terminado de acoplarse al PSG, club con el que tiene contrato hasta 2023, y recientemente incluso tuvo que escuchar abucheos e insultos por parte de la afición parisina después de la eliminación ante el Real Madrid en la Liga de Campeones.

Después de la última victoria de la selección argentina frente a Venezuela (3-0), a la que contribuyó con un gol, el exjugador del Barça avanzó que se replanteará seriamente su futuro después del Mundial de Qatar, que se disputará el próximo invierno, aunque no aclaró si esas cábalas se limitaban al equipo nacional o también incluían a su club.