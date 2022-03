Leo Messi ha puesto fecha al momento en el que se sentará a analizar su futuro y tomar decisiones importantes en esta recta final de su carrera. Lo hará después del Mundial de Qatar, que comenzará dentro de ocho meses y donde presumiblemente tendrá la última oportunidad de ganar el único gran título que todavía no adorna su palmarés.

«Nos queda Ecuador en el último partido de las Eliminatorias y después del Mundial, no sé… Pienso en lo que viene, los partidos de julio, septiembre, octubre… Después del Mundial me voy a replantear muchas cosas, más allá de que me vaya bien o mal. Hay muchas cosas», indicó enigmático el jugador del Paris Saint-Germain tras la victoria de Argentina ante Venezuela (3-0).

Leo Messi colaboró a este triunfo con el último gol de la albiceleste y recibió una enorme ovación por parte de la afición que abarrotó La Bombonera. «Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa América. Es un grupo maravilloso, la gente me quiere mucho, cada día me lo demuestra más. Soy un agradecido por lo que me hace sentir cada vez que vengo a Argentina. Hace que todo fluye natural, es más fácil dentro y fuera de la cancha. Ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil», celebró.

Con este nuevo triunfo, Argentina extendió a 30 su serie de partidos sin conocer la derrota, la mejor racha actual en el fútbol internacional de selecciones. El equipo capitaneado por Leo Messi y dirigido por Lionel Scaloni será uno de los principales aspirantes al título en el Mundial de Qatar. Ese podría ser el último servicio a su equipo nacional del exjugador del FC Barcelona, que cumplirá 35 años el próximo verano. En cuanto al Paris Saint-Germain, la ‘Pulga’ tiene contrato con el club francés hasta junio de 2023.