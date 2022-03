En los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que finalmente el Barça de Laporta firme con CVC. Las especulaciones adquirieron mayor relevancia cuando el propio Laporta reconoció las negociaciones, aunque declaró que todavía habías cosas que no le convencían del todo.

Cabe recordar que durante el pasado verano, y en plena negociación por la imposible renovación de Messi, la Liga le lanzó un bote salvavidas a Laporta en forma de acuerdo con CVC. La Liga Impulso nació con el objetivo de que todos los clubes se acogieran a la misma, pero Real Madrid, Athletic y un Barça que renunció a Messi optaron por no aceptarlo e incluso demandar el acuerdo por entenderlo ilegal y antieconómico. El proceso judicial sigue su curso, pero eso no le ha impedido a Laporta jugar a dos bandas y tratar de arrancar un acuerdo mejor que el resto de clubes.

Para entender las mejoras que busca Laporta, antes tendremos que explicar las bases de la Liga Impulso en cuatro puntos:

Cesión por parte de los clubes de un 10,90% de sus derechos de televisión dn un plazo de 50 años. Reconocimiento del dinero ingresado como deuda ya que lo tendrán que devolver. Obligación de destinar el 70% del dinero a infraestructuras, 15% marketing y 15% para fichajes. Este último punto era especialmente atractivo para los clubes cuyo límite salarial estaba excedido ya que les otorgaba un fair-play extra.

De acuerdo con las informaciones filtradas, el Barça buscaría un acuerdo sustancialmente mejor puesto que en lugar de deuda buscaría que se reflejase el importe recibido como ingreso, reduciría el plazo de 50 años y trataría de lograr un fair-play extra superior al 15% que le permitiese, a pesar de estar excedido, atacar un fichaje como Haaland.Fuentes de la Liga afirman que no se le dará un trato de favor al Barça con respecto al resto de clubes y que si el Barça quiere tener los beneficios de la Liga Impulso deberá aceptar sus inconvenientes. Parece claro que sería algo que adulteraría la competición que el Barça recibiese beneficios extra con respecto al resto en el marco de la Liga Impulso. Otra cosa sería que el Barça negociase con cualquier fondo por su cuenta y al margen de la Liga. En ese caso debería recibir el mismo trato que el Madrid cuando alcanzó un acuerdo similar con Providence, pero me temo que eso no permitiría ir a por Haaland.