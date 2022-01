Desde que Luis Rubiales accedió a la presidencia de la Federación Española de Fútbol otorgó un estilo diferente a la gestión de un organismo que se había quedado anticuado. En menos de cuatro años, su organización se ha modernizado a pasos agigantados con una revolución en el mundo de las competiciones creando la nueva Supercopa, reviviendo el interés en la Copa del Rey y reorganizando el fútbol no profesional con la Primera, Segunda y Tercera RFEF.

Los resultados tampoco le han ido mal a una selección española que volvió a la élite en el último año de la mano de Luis Enrique tras alcanzar las semifinales de la Eurocopa y la final de la Liga de Naciones de la UEFA. Rubiales valora los logros en el terreno de juego, pero también un crecimiento en los ingresos de la Federación disparándolos de 147 a más de 400 según las últimas cuentas públicas.

El mandatario nos atiende en Arabia Saudí, la sede de la Supercopa hasta 2029 y que cada día gana más adeptos. No hubo un voto en contra en la Asamblea de la Federación para la celebración de este evento en Oriente Medio, los clubes están encantados con recibir un buen pellizco que equilibra sus cuentas, mientras que el fútbol no profesional no ha tenido que cerrar durante la pandemia gracias a este dinero. Algunas voces, sin embargo, siguen siendo críticas con un torneo que antes era totalmente intrascendente y que ahora ha multiplicado su interés.

PREGUNTA: ¿Qué hacemos en Arabia?

RESPUESTA: Estamos muy contentos de estar aquí. Este acuerdo que se extiende hasta 2029 nos ha permitido un respiro muy importante para el fútbol no profesional. Ya lo he explicado muchas veces. La Asamblea de la Federación, sin votos en contra, decidió que viniésemos aquí y con esos fondos hacemos muchas cosas tanto para el fútbol femenino como para el no profesional. Estando aquí podemos hablar con otras Federaciones y Secretarios Generales de Asia que vienen a ver el evento y que nos consigue tener un contacto para la candidatura del Mundial 2030 con Portugal. Aquí se hacen muchas cosas, también con la Federación Saudí hemos impulsado que la Liga Femenina de fútbol de aquí sea ya una realidad y conseguimos que este evento fuese de puertas abiertas para hombres y mujeres, que es algo que se ha implantado en el país para el resto de deportes.

P: ¿Por qué algunos sí pueden hacer negocios con Arabia sin que se monte un escándalo? Y me refiero a que aquí se corre el Dakar, la Fórmula 1 y hasta la Liga firmó un convenio de colaboración con el país para traer a nueve futbolistas en 2018…

R: La mayoría de la gente lo ve bien, le gusta el formato y ha visto que este torneo ha pasado de ser un trámite de verano a uno consolidado y que pasa a ser el más importante de pequeño tamaño porque contamos con los clubes más importantes del mundo. Es sano y bueno que haya críticas, pero también echamos un poco de rigor. En las críticas se dice que las mujeres no entran, que las mujeres tal y cual… Esto está cambiando y para mejor. Nosotros hemos sido los primeros en venir y hemos fomentado ese cambio. A raíz de esto, mi cometido aquí no es otro que ayudar al fútbol español y se está haciendo mucho. El que quiera criticar lo hará sin mucha base, por apariencia, por aparentar que están en el lado bueno… Nosotros estamos siendo rigurosos y honestos con la Federación. Encontramos un presupuesto con unos ingresos de 147 millones y ahora estamos por encima de los 400 anuales y esa es la gestión de mi equipo.

P: ¿A dónde van los 40 millones que se ingresan de Arabia?

R: Eso es una noticia tuya… Nosotros tenemos firmado un contrato confidencial con ellos y no puedo decir si es así. El porcentaje es un 50-50 entre los equipos participantes y los equipos del fútbol no profesional y ayudas al fútbol base. Yo expliqué en una reunión de Segunda y Tercera RFEF que si la Supercopa del año pasado no se celebraba en Arabia tendríamos serios problemas y la verdad es que les agradezco la confianza, especialmente a la Federación Saudí, porque nos dejó celebrarla en Andalucía continuando con su compromiso de pagar aunque no se hiciese aquí. Pagaron íntegramente y eso fue un respiro para muchos clubes que pudieron seguir adelante. Se podrá hablar de muchas cosas, pero la contundencia económica del acuerdo no da lugar a dudas. Siempre pongo un ejemplo. Con el anterior presidente un club de Tercera División recibía 7.000 euros al año y reciben 50.000 euros más lo que sacan de Copa del Rey. Y en Segunda RFEF mucho más. Muchos de estos equipos subsisten gracias a las ayudas.

P: ¿Están los clubes de fútbol profesional tan encantados como los no profesionales?

R: Este torneo les da valor internacional. En verano cuando se busca acudir a algún amistoso en Estados Unidos o en invierno en Oriente Medio, el hecho de haber ido a la Supercopa incrementa su caché. He tenido charlas con ellos y saben perfectamente lo que hacemos con los ingresos. Ser solidarios y ayudar a la base de la pirámide les gusta. Tenemos 1,1 millones de licencias de fútbol y sólo 1.000 son de profesionales. Hay muchos niños y niñas que también se benefician de esto.

P: Lleva aquí toda la semana con Luis Enrique… ¿se han sentado para hablar de la renovación?

R: Para nosotros no hay debate. Molina, Luis Enrique y yo decidimos que el día que hagamos las maletas desde Qatar y nos tengamos que volver ese será el momento en que tendremos que sentarnos a hablar y decidir. Es un entrenador top, con su estilo inconfundible, que ha hecho que la selección sea identificable apostando por jugadores jovencísimos y creo que ha conseguido el objetivo. Nosotros queríamos pelear con las grandes, mirar a los ojos a las 6-8 selecciones que pueden ser campeonas del mundo porque nos habíamos descolgado un poco y ahora estamos ahí. Hemos tenido opciones de ganar la Eurocopa, la Nations League y ahora vamos con la máxima ilusión al Mundial de Qatar. Allí puede pasar cualquier cosa porque en el mundo del fútbol todo está igualadísimo y la línea del éxito al fracaso es muy fina.

P: Pero la predisposición para esa conversación cambiará mucho según el resultado en Qatar…

R: No soy una persona tan resultadista. A mí lo que me gusta es hacer un análisis lo más objetivo y frío posible por eso creo que a toro pasado es mejor sentarnos y ver las cosas. Creo que también es bueno para saber las sensaciones que tengamos todo y lo que quiere cada parte. Ahora mismo somos una parte que está concentrada en darle a Luis Enrique las herramientas para poder pelear al máximo. Estamos involucrados para que tengan todo lo necesario. Ganar un Mundial sería el mayor motivo de alegría para nuestra población y algo que necesitamos tras esta pandemia.

P: ¿Da miedo pensar que cada vez se identifique más a la selección con un sólo club por el hecho de contar con mayoría absoluta en el equipo?

R: Eso le decía el otro día a Laporta. ‘Habéis fichado a Ferran, ahora suena Morata’… Es una cuestión que más que causa es consecuencia. El Barça lleva a muchos más jugadores que el Madrid porque tiene más jugadores españoles. El Madrid tiene jugadores que pueden ir con la selección y Luis Enrique los ha ido trayendo, pero no es sencillo si no juegan con regularidad. La selección es de todos los españoles, del Madrid, del Barça, del Atlético, del Betis, del Cádiz, del Motril… y de todos los aficionados. Estos debates espero que bajen de tono cuando el árbitro dé el pitido inicial del inicio del Mundial. Tenemos que ir juntos y este es el equipo de todos.

P: Me consta que es amigo de Xavi Hernández. ¿Cómo lo ve para el reto de dirigir al Barça?

R: Tengo amistad con él desde categorías inferiores porque iba adelantado tres o cuatro años a los suyos. Le admiro mucho y es un tipo excepcional. Con la selección española ha conseguido los más altos logros y quien no va a admirar a jugadores como Xavi, Iniesta, Iker, Sergio… Yo trato de no entrar en las decisiones de los clubes, las respeto y Xavi es una persona que admiro y que está preparada para los grandes retos que se está encontrando, pero no quiero entrar más porque tendría que analizar los entrenadores que fichan unos y otros y quiero estar lo más neutral posible.

P: ¿Le gusta el Mundial cada dos años?

R: El Mundial cada dos años lo escuchas y como fan del fútbol parece una idea buena, pero si es cada cuatro años se coge con más ganas. Pero aparte de eso es que vas a coincidir en el tiempo con otras citas perjudicando tu visibilidad, la de otros deportes y competir con los olímpicos, taparás Mundiales y Eurocopas femeninas y de categorías inferiores. Romper ese equilibrio es un riesgo enorme y además perjudicas a unos futbolistas que no tienen tantas piernas y no son robots. Se perjudica también a las ligas.

Nosotros hemos sido muy coherentes con nuestra Supercopa en este aspecto de no cargar a los jugadores. Antes teníamos dos fechas y las hemos mantenido. Aunque ahora participan dos equipos más para un total de cuatro, a estos equipos le hemos quitado una ronda de Copa del Rey. Nos encontramos una Copa de 14 a 16 fechas y la hemos reducido a ocho. Hemos perdido muchos partidos, sí, pero hemos preferido dar aire al calendario y crear una competición mucho más emocionante sin lugar a dudas. La Copa es el torneo del pueblo y la afición se ha enganchado gracias a la solidaridad de los grandes para jugar fuera de casa. Este tipo de gestión nos trae competiciones más deseables para la gente y nosotros lo hemos notado en nuestros ingresos.

P: ¿Qué se puede hacer para tener una Liga más atractiva? ¿Todo pasa por la reducción de jornadas?

R: Es un debate estéril porque desde el primer momento que lo propusimos hubo una contestación de la Liga indicando que no querían hablar del tema. Para cambiar el formato debe haber un acuerdo entre Liga y Federación. Si una de las dos partes no quiere hablar pues se acabó el debate. Nosotros creíamos que era un buen momento para debatirlo. La reducción de jornadas se puede hacer a través de una reducción de equipos o un cambio de formato. Nosotros queríamos esta última opción, pero se fue muy tajante. No nos quisieron ni escuchar.

P: ¿Y cuál era su plan?

R: Queríamos una Liga con fase regular, luego con una fase por posiciones y hablar de Play-Offs. La idea era bajar cuatro o cinco jornadas el calendario. Creo que se sacó el tema en un momento que había una amenaza importante de varios clubes importantes europeos con la Superliga y vimos que había peligro porque se rompía la pirámide del fúbol. El secreto del éxito del fútbol es que desde un benjamín de pueblo a un club grande hay una escalera para subirla, si rompemos eso nos quedamos sin fútbol.

P: La Liga dijo que ustedes fueron muy tibios contra la Superliga…

R: Fui firme, pero educado. Esos comentarios de ‘barra de bar’ o ‘iluminado’ generan violencia verbal. Los dirigentes no estamos para esto. Nosotros podemos ser firmes, vehementes e incluso podemos sacar los pies del tiesto porque 24 horas al día de perfección es imposible. Pero no es buena la violencia verbal y se debe estar en contra. Yo dije que no me gustaba la Superliga y no tuve que sacar un repertorio de expresiones que son peyorativas. Tenemos que dejar eso de lado. Soy una persona firme y a veces me he podido equivocar en alguna expresión. Pero de ahí a estar continuamente con estos apelativos no es bueno para el fútbol.

P: ¿Sigue pensando que CVC es una hipoteca que va a lastrar al fútbol español?

R: Estoy en contra del acuerdo con CVC. Financieramente es desastroso y beneficia al presidente de la Liga porque luego le pondrán de presidente de otra cámara u órgano que además estará retribuido bien. Es un acuerdo que vacía durante 50 años parte de los ingresos de la televisión por un dinero que además se tiene que devolver. Es un acuerdo que van a sufrir que ahora ni están en la Liga ni con la posibilidad de votar. Nosotros estamos convencidos de que es un acuerdo ilegal.

Ni la Federación ni el CSD hemos aceptado recibir ese dinero que viene de CVC. Tenemos que encontrar el momento y el ámbito de actuación, de hecho lo estamos estudiando, para impedir esto. Es un acuerdo nefasto, oportunista y creo que hubiese sido mucho más fácil encontrar una línea de financiación retornando proporcionalmente mucho menos y va a haber clubes que devuelvan hasta 7 u 8 veces lo que les han prestado. Lo digo de manera contundente y no tengo que hablar de ideas iluminadas. Hay que coger un camino más respetuoso y no hace falta ni insultar, ni devaluar a nadie. No hace falta subirte a una atalaya mental por encima de otro para hacer parecer que uno es un gurú y otro es una persona sin facultades.

P: ¿No tiene arreglo la relación con Tebas?

R: Nosotros hemos pactado muchas cosas, pero uno está más pendiente de la repercusión en redes sociales y en ser el que tiene la última palabra mediática. Si no tiene arreglo no es por mí, le ofrecí sentarnos y salir juntos en los medios de comunicación cuando salí como presidente, en reelección fue al primero que llamé y lo he intentado varias veces y lo que me encuentro como respuesta son querellas, insinuaciones a nivel personal… Yo siempre estoy abierto a un pacto por el fútbol español porque las cuestiones personales deben quedarse a un lado.

P: ¿En qué punto de cocción está el Mundial 2030?

R: Vamos a tener opciones de organizarlo y lo digo convencido. Cuando decido correr una carrera la hago sabiendo que voy a tener opciones y no voy a exponer al fútbol español. Puede ganarse o no, pero estamos haciendo un trabajo silencioso, pero continuo con una base operativa en Lisboa e institucional en Madrid. A la gente le gusta mucho España y Portugal, aquí se respira fútbol y nuestra cultura es envidiada. Tenemos una historia muy grande en el fútbol y además nuestro atractivo turístico está fuera de duda. Estamos trabajando con la administración para que vean que no hay un evento más grande que un Mundial. Tengo muchas esperanzas que en 2024 cuando digan el nombre seremos nosotros.

P: Si nos ponen el Mundial cada dos años nos seguiremos presentando…

R: Es muy complicado hacer algo en contra de UEFA y sus 55 federaciones y también de CONMEBOL. Creo que hay que pensar en el equilibrio del fútbol y en los futbolistas. Este planteamiento no es sano y hay que ponerse en la piel de los jugadores.