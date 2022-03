Joan Laporta tiene decidido finalmente acceder a firmar el acuerdo de LaLiga con CVC, con el objetivo principal de aumentar considerablemente su masa salarial esta próxima temporada. Las declaraciones del presidente del Barcelona dejaban claras las posturas próximas con Javier Tebas. El acuerdo tendrá algunas concesiones para los culés aunque mantendrá esa concesión de los derechos de imagen durante medio siglo, 50 años de ruina para los intereses blaugrana.

Las ventajas económicas que supone todo esto para el Barça y Joan Laporta son cortoplacistas, inmediatas. El acuerdo que aceptarían los culés, que. difiere de lo pactado con los otros 37 clubes españoles, contarían con privilegios que les seducen, principalmente la posibilidad de inyectar los 270 millones que recibirían plenamente como ingresos y así aumentar el límite salarial muy por encima de lo que poseen en estos momentos.

Los 270 millones que ingresarían no se contarían como deuda, por lo que el límite salarial podría aumentar más allá del 15% que está establecido para el resto de equipos que aceptaron inicialmente el acuerdo con CVC. El porcentaje del pastel destinado para el límite salarial podría llegar a ser del 30% al no contar como deuda y sí plenamente como beneficio, por lo que Joan Laporta podría destinar para la próxima temporada unos 70 millones de euros para salarios, como podrían ser Erling Haaland, el gran deseo del Barça para la próxima campaña. «Hay un par de aspectos que no nos gustan, tenemos soluciones análogas con otras fuentes interesantes, pero la de CVC, según la Liga, nos daría fair play y eso la hace más atractiva», decía días atrás el presidente.

¿Y cómo hace esto el Barça? Los culés planean crear una empresa que sirva única y exclusivamente para ceder los derechos que debe ceder a CVC y LaLiga para aceptar este trato. Esta empresa sería la encargada de entregar el 11% de los derechos de imagen del Barça durante 50 años. ¿Qué se consigue con esto? Que los 270 millones que recibiría esta empresa llegarían a la entidad como ingreso, así daría un alto resultado positivo que permitiría al Barça a subir el límite salarial de cara a la próxima temporada dado los beneficios directos para esta temporada. Esto, además, permitiría salvar las cuentas de la presente temporada al ingresar como beneficio todo el pastel que aportará CVC.

De aceptar este acuerdo, por el que el Barça ya desplegó fuertes críticas a LaLiga y Javier Tebas, a los que incluso interpuso demandas, el club cedería ese 11% de sus derechos de imagen anuales a CVC durante los próximos 50 años. A tenor de la última cifra hecha pública por la patronal, que permitió al Barça ingresar 165,6 millones la temporada 20/21, estarían cediendo anualmente unos 18 millones de euros que, por lo tanto, dejarían de ingresar. El cálculo es sencillo, si la cifra se mantiene durante los años venideros y se multiplica por 50 años, el club de Laporta estaría cediendo 900 millones de euros a cambio de tan sólo 270. Una solución inmediata para subsanar sus problemas financieros y de fair play financiero, a cambio de una condena de medio siglo.

Todo esto está supeditado a que LaLiga apruebe finalmente este acuerdo con el Barça, en el que concede importantes favores a los culés con respecto al resto de clubes que aceptaron previamente las condiciones iniciales. Javier Tebas ya manifestó en diversas entrevistas con los medios que no concedería ningún tipo de trato de favor ni al Barça ni a ningún otro club, que todos eran iguales para él.

El trato con los culés sería desigual con las 37 entidades anteriores y serían estas las que tendrían que aprobar este trato de favor de Javier Tebas al Barcelona en la próxima asamblea de clubes. Queda todo supeditado a esto, primero a que LaLiga dé luz verde a la fórmula que toma el Barça para aceptar el acuerdo de CVC y, de ser así, que el resto de clubes, los cuáles no tuvieron estos privilegios, accedan a que los culés operen así.