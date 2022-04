Philippe Coutinho ha completado dos meses de competición a un gran nivel en el Aston Villa. Su rendimiento desde que firmó por los villanos tras meses deambulando en el Barça es notorio y en el seno del club culé comienzan a festejar su evolución y la posibilidad de sacar finalmente un buen pellizco por el brasileño, sin billete de vuelta. Su cláusula de rescisión es de 40 millones y el Newcastle también está interesado en él si su actual equipo no la ejecuta.

Cuatro goles y tres asistencias en diez partidos con el Aston Villa, titular desde el segundo y casi 800 minutos de juego, ya más de lo disputado con el Barça durante toda la primera vuelta. El brasileño vuelve a sonreír en Inglaterra, a sentirse futbolista y destacar entre el resto. Ha dejado algún gesto de aquel Coutinho que encandiló en Liverpool y que ahora lidera sin problemas.

Steven Gerrard dijo algunas semanas atrás que él no tenía dudas con respecto a su futuro y que daría su opinión a la directiva del Aston Villa si le preguntaban por él. Ha caído de pie con el entrenador inglés, que le conocía bien de su etapa en Liverpool. No hay dudas con su fútbol y de lo que es capaz, de ahí que apueste por ejecutar esa cláusula de 40 millones de euros que fijó el Barça en su cesión. Cabe destacar que actualmente su valor de mercado es de 20 millones según el portal especializado Transfermarkt tras su última actualización hace unos días.

Pese al interés ya público del Aston Villa de quedarse en propiedad al jugador, queda un matiz importante pendiente y es el deseo de Coutinho de continuar en el club o no. El futbolista eligió a los villanos este enero para relanzar su carrera y asegurarse los minutos que necesitaba. Pese a que el Aston Villa paga una parte importante de su ficha, el Barça ayudó pagando parte de ella con tal de darle salida. La cuantía que percibe el brasileño anualmente es importante y no está por la labor de ceder mucho en este sentido.

Es ahí donde entra el Newcastle, que pese a que parte con desventaja ante la opción de compra que posee el Aston Villa, cuenta con el poder del dinero. Coutinho quiere mantener su estatus salarial en su próxima aventura además de tomar un proyecto que le asegure luchar por los títulos. En el caso de las urracas, con nuevos propietarios desde finales de 2021, el proyecto está en su fase inicial y él sería una de las columnas principales para comenzar a erigir un nuevo imperio en Inglaterra.

En el Barça celebran esta situación ya que supondrá una salida segura para el jugador y quién sabe si no en mejores condiciones que las pactadas en enero. El Aston Villa mantiene la opción de compra intacta por el jugador y dependerá de ellos ejecutarla o no en base a las sensaciones del brasileño. La aparición del Newcastle obligará a los villanos a evitar las dudas y no intentar regatear por el jugador. El nuevo rico de la Premier League prepara una megaoferta por el culé

Según Sport, el Newcastle no es el único que apuesta por el brasileño y hay otros clubes como el Everton o el Arsenal, de mayor caché histórico, que también se agolpan a la puerta de Coutinho. Ofertas no le faltarán al jugador, que parece tener segura su salida del Barça a final de temporada y su continuidad en una Premier League donde siempre ha mostrado continuidad y su mejor nivel futbolístico.

Cerrar el traspaso de Coutinho antes del 30 de junio significaría un bombona de oxígeno crucial para el Barça en estos momentos, ya que le permitiría llegar a la próxima temporada con menores pérdidas. El límite salarial del club es negativo y es algo a corregir con nuevos ingresos como puede ser la salida del brasileño o nuevos patrocinadores.