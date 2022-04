El Barcelona no quiere pillarse los dedos este verano y está manejando alternativas ante cualquier situación posible. Una de ellas, como avanzó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, es la fuga de Ronald Araujo este verano ante su negativa a renovar en la condiciones que plantea el club culé, es por ello que están sondeando otro de los centrales que acaba contrato con el Chelsea este verano: Antonio Rüdiger.

El Barça se está moviendo rápido en estos meses a sabiendas de la situación en la que se encuentra, donde los problemas económicos son un hándicap en cualquier operación. Es por ello que está acelerando todo lo que puede ahora con jugadores que acaban contrato con sus respectivos clubes este verano. Ya tiene bajo el brazo los fichajes de Christensen y Kessié, ambos futbolistas que acababan contrato con Chelsea y Milan el 30 de junio, respectivamente.

La situación con Ronald Araujo es delicada en el Barça. Las posturas con su ampliación de contrato están lejanas, existe una amplia diferencia entre lo que exige el central con respecto a lo que está dispuesto a ofrecer el club. Cabe recordar que el charrúa finaliza su vinculación en 2023, por lo que le resta lo que queda de curso y otro año más. Pese a ello, en el seno blaugrana tienen claro que si no logran pactar un acuerdo con él de aquí a verano se le pondrá a la venta al mejor postor para recaudar por él y no repetir otro caso Dembélé.

Ahí entra en escena Rüdiger, que tal y como publican en Sky Sports, su agente Sahr Senesie se habría reunido esta misma semana con Mateu Alemany y Jordi Cruyff en Barcelona para conocer de primera mano su situación en el Chelsea y cuáles son sus expectativas salariales de cara a la próxima temporada. En el club culé quiere asegurarse una buena defensa para la próxima temporada, la cual considera crucial en la consolidación del equipo de la mano de Xavi Hernández.

Araujo puede salir

Son pasos coherentes del Barça, que ve peligrar la continuidad del central uruguayo por la magnitud de las diferencias. El jugador tiene ahora mismo uno de los sueldos más bajos de la plantilla, en torno a 900.000 euros, y la mejora que se le está ofreciendo cuadruplicaría lo que percibe. Pese a ello, Araujo no está contento. Primero porque considera que él debe estar en un escalón salarial al de Ansu Fati y Pedri, tras valorar que está en un situación de proyección y relevancia similar en su posición en el campo.

Segundo y quizás más importante porque se han filtrado los números del contrato que se le ha puesto por delante a Christensen. El central danés tendría un salario de seis millones de euros, muy por encima de lo que se le ha ofrecido por el momento al uruguayo, algo que no ha sentado del todo bien a Araujo. El jugador cuenta en estos momentos con ofertas muy superiores sobre su mesa y está presionando para que los culés eleven su propuesta ya que su intención, pese a todo esto, es la de continuar.

Subasta por Rüdiger

En cualquier caso, la reunión del Barça con el agente de Rüdiger no determina nada pero sí deja clara las intenciones del club de guardarse las espaldas ante cualquier eventual salida. El central del Chelsea también descartó renovar porque no se cumplían sus exigencias salariales, que se disparan hasta los casi 13 millones de euros según la prensa inglesa. El Real Madrid es uno de los interesados en su fichaje, al igual que el Paris Saint-Germain o la Juventus.

El Manchester City es el equipo que más y mejor ha tentado a Araujo, aunque el futbolista también es del agrado en el Real Madrid, pero no se quiere tocar a ningún jugador del Barça para no generar mal rollo con Joan Laporta y los suyos en esta nueva etapa presidencial. Está por ver cómo evoluciona su situación y qué parte acaba cediendo más en el futuro del charrúa como culé. En caso de no acercar posturas, no faltarán compradores por uno de los más destacados del curso en el Camp Nou.