Ronald Araujo tiene en estos momentos más opciones de acabar saliendo traspasado este verano que acabar firmando su renovación con el Barça. Las negociaciones con el Barcelona se encuentran en punto muerto dada las importantes diferencias salariales que manejan ambas partes en unas conversaciones que vienen efectuándose desde el inicio de la temporada. El Manchester City y su importante capacidad económica podrían tener la llave para hacerse con sus servicios pese a que el Real Madrid está atento a él y su situación.

El Barça tiene claro que la situación de Araujo no se extenderá más allá de verano. No quieren desde el club que se repita el caso de Ousmane Dembélé, que entró en su último año de contrato y en unos meses se irá completamente gratis como se prevé. De no alcanzar un acuerdo de renovación con el central uruguayo en los próximos meses, en verano se pondrá a la venta y se irá con el mejor postor, donde aparece en negrita el nombre del Manchester City.

«Es un magnífico jugador. Me refiero a Araujo. Es un jugador descomunal que gana 900.000 euros y le ofrecen renovar por la mitad de dinero que se le ha dado a Pedri. El chaval pide que se le ponga al nivel de Pedri o me voy. Tiene una oferta muy potente del City de Guardiola». Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones. El director de OKDIARIO también aseguró que: «Su valor después del partidazo descomunal del Bernabéu se ha disparado. Al Real Madrid le gusta, pero Florentino Pérez le prometió a Laporta que no tocaría a Araujo el próximo verano. Acaba contrato en 2023».

El Real Madrid está pendiente del jugador. Gusta en el seno blanco Araujo. Sus condiciones físicas son excelentes y su juego aéreo ya lo han sufrido. Su condición atlética encaja en la filosofía blanca, por su entrega y pundonor. Pese a esto, en el Bernabéu tienen claro que no quieren romper la actual armonía que existe con el Barça de Joan Laporta. Hay buena onda y un traspaso al eterno rival no parece viable. A falta de un año para que finalice su contrato, le esperarían, aunque existen pocas opciones que aguante hasta ese momento.

Es, por ende, el Manchester City el gran favorito para llevarse a Araujo. Ruben Dias es incuestionable para Pep Guardiola pero el segundo central genera más dudas con John Stone y Aymeric Laporte como opciones preferentes. La incorporación del uruguayo conformaría una pareja temible junto al portugués para reforzar una de las parcelas que genera más dudas en los citizens.

La renovación está enquistada

La renovación con el Barça se encuentra en un punto delicado. De momento hay escasos avances con respecto a ella dadas las importantes diferencias salariales que manejan uno y otro lado. La cúpula de Joan Laporta tiene claro que deben hacer un esfuerzo por él en las próximas semanas para intentar retener a uno de los activos más importantes de futuro que tienen, tanto deportivo como económico. Es a día de hoy titular junto a Gerard Piqué, muy por delante de Eric García o Lenglet.

Araujo está exigiendo al Barça un contrato importante, similar en términos al que han ofrecido tanto a Ansu Fati como a Pedri. El uruguayo se considera en su posición un referente de futuro al igual que el delantero y el mediocentro y quiere un sueldo de características parecidas. El Barcelona, sin embargo, está muy lejos de esos números por el momento, ya que ofrece alrededor de la mitad de lo que pide, un 50% menos de lo que perciben ya la pareja de internacionales españoles.

En el Barça quieren hacer un esfuerzo por él pero tiene claro que no colocarán al uruguayo en el mismo escalón que Ansu y Pedri. Es ahí donde entra la predisposición del charrúa a seguir, cediendo en sus exigencias. En el club culé existe cierta tranquilidad en este sentido. Preocupa que en el futbolista prevalezca la idea de cobrar más por encima del club que apostó por él, además de considerar que con el fichaje de Christensen se han guardado las espaldas de cara al próximo verano.

Además, en el caso de una hipotética venta, con el Manchester City como alumno aventajado, el Barça ingresaría por él una importante suma de dinero este verano que solucionaría parte de los problemas de la entidad para la campaña que viene con un límite salarial hasta ahora inédito, en negativo y por debajo de los 100 millones, debido a sus preocupantes cuentas. El traspaso de Araujo a los citizens podría resolver algunos de los acuciantes problemas que hoy torturan a los blaugrana.