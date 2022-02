Ofrecen a Araújo al Real Madrid

Ronald Araújo ha sido ofrecido al Real Madrid. El entorno del central del Barcelona, inmerso en las negociaciones para renovar con el club azulgrana, ha intentado sin éxito meter al club blanco en la lista de pretendientes del uruguayo para meter presión a Laporta.

Los agentes Ronald Araújo llevan meses negociando con Laporta y Alemany la renovación y mejora de sueldo del central uruguayo, que termina contrato con el Barcelona en junio de 2023. Las conversaciones, aplazadas durante el frenético mes de enero para el club azulgrana en materia de mercado, se encuentran estancadas por la diferencia entre lo que pide el jugador y lo que, a día de hoy, le ofrece el club azulgrana.

Ronald Araújo, indiscutible para Koeman primero y para Xavi después, es uno de los pilares no sólo del Barcelona del presente sino también del futuro. Se ha convertido en uno de los centrales con más proyección del fútbol mundial pero su rendimiento y su rol en el equipo están lejísimos de su salario actual. El uruguayo sólo cobra 900.000 euros anuales, una de las fichas más bajas de la primera plantilla de la que pasó a formar parte a comienzos de esta temporada.

En el Real Madrid se han limitado a escuchar el ofrecimiento de Araújo pero no harán ningún movimiento. Tal como adelantó Eduardo Inda el pasado 17 de enero en El Chiringuito, Florentino Pérez está dispuesto a respetar esa suerte de alto el fuego, de pacto de no agresión, que le pidió Laporta. Además, el club blanco cree que los agentes de Araújo tratan de utilizar el nombre del Real Madrid para sacar tajada y conseguir una mejor oferta del Barcelona.

El Madrid ni se inmuta

Araújo termina contrato en 2023 y tiene sobre la mesa tres ofertas de la Premier que le multiplican por seis su actual sueldo que no llega al millón de euros. Su cláusula es de 200 millones de euros pero si no renueva, el Barça se vería obligado a ponerle en el mercado para intentar sacar un traspaso y que no se marcha gratis a final de la próxima temporada.

El Real Madrid maneja desde hace años excelentes informes de Ronald Araújo, un central al que intentaron fichar cuando jugaba en Uruguay, pero el club blanco no va a entrar en subastas por él ni a dejarse utilizar.

Otro escenario muy distinto se produciría en el caso de que Araújo que no renovara con el Barcelona –la opción que ven más probable en el Madrid es que siga– y que el club azulgrana no le traspasara en verano. Sólo en el improbable caso de que el uruguayo fuera agente libre en verano de 2023 el Real Madrid podría plantearse su fichaje, una opción que a día de hoy en Valdebebas ven como «ciencia ficción».