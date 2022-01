Laporta pide un pacto de no agresión a Florentino

Joan Laporta está intentando llegar a un pacto de no agresión con el Florentino Pérez para que Real Madrid y el Barcelona no se arrebaten jugadores. Así lo adelantó en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito, desvelando que el máximo mandatario culé no quiere que la entidad blanca vaya a por Gavi o Ronald Araújo.

«Laporta le ha pedido al presidente del Real Madrid que no toque a los dos jugadores que acaban contrato en 2023, que son Gavi y Araújo. Son los jugadores que se están resistiendo a renovar y les ha pedido que no los toque y Florentino Pérez le dio la palabra de que no lo haría», desveló Eduardo Inda en su visita semanal al programa de Josep Pedrerol.

El presidente del Barcelona, que mantiene una extraordinaria relación con Florentino Pérez reforzada por la Superliga, quiere impedir que el Real Madrid pueda llevarse a futbolistas como Araújo o Gavi, que quedan libres en 2023 y cuyas renovaciones con el club azulgrana están estancadas.

Ronald Araújo, que tiene una cláusula de 200 millones, termina contrato a final de la próxima temporada y ya ha sido ofrecido al Real Madrid, igual que a varios clubes de la Premier. Su actual salario, que no llega al millón de euros anual, le convierte en uno de los jugadores peor pagados de la plantilla de Xavi Hernández y sus agentes quieren multiplicar por cuatro esa cifra con la amenaza de poder irse libre al final de la próxima temporada.

El caso de Gavi es parecido pero no idéntico. El joven crack del Barcelona, a sus 17 años, se ha convertido en una de las perlas del fútbol europeo y tiene una cláusula de 50 millones que muchos clubes europeos pagarían sin pestañear. También termina contrato en 2023 y su representante, el ex jugador Iván de la Peña, ya ha recibido ofertas de la Premier tal como adelantó el propio Inda en El Chiringuito.

El Real Madrid pone cara de póker

El Real Madrid, de momento, se mantiene atento al mercado y a la expectativa. Por supuesto desde el club blanco no tienen la intención de ir a una guerra contra el Barça por ningún futbolista, a pesar de que saben que su situación financiera les da mucha ventaja.

Eso sí, si futbolistas como Gavi, Araújo o cualquier otro quedan libres y con la carta de libertad porque no lleguen a un acuerdo de renovación, el Real Madrid no se sentirá atado para intentar fichar a cualquier futbolista que les resulte interesante, ya sea del Barça o de cualquier otro club del mundo.