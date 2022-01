El Madrid es ‘The Best’

El Real Madrid vuelve a demostrar que esta temporada es una vez más candidato a todo. El conjunto madridista se llevó el primer título del año, con la consecución de la Supercopa de España 2022. Un triunfo que confirma el gran momento que vive el equipo que dirige Carlo Ancelotti, así como el gran estado de forma en el que se encuentran gran parte de sus jugadores, que hoy por hoy, son los mejores del mundo en su puesto.

El conjunto madridista sumó su duodécima Supercopa tras la victoria por 2-1 ante el Athletic y lo hizo mostrando un registro bien distinto al que le llevó a imponerse al FC Barcelona. El italiano ha conseguido dotar a los suyos de un carácter polivalente, que les permite adaptarse a cualquier tipo de situaciones, dadas también las condiciones de sus jugadores. Y es que, aunque la FIFA margine a los futbolistas del conjunto blanco, no cabe lugar a dudas de que muchos de ellos están entre los mejores del mundo y, por tanto, deberían ser considerados para los premios The Best.

Karim Benzema, Thibaut Courtois, Luka Modric o David Alaba son sólo algunos de los ejemplos. Los cuatro están rindiendo a un nivel espectacular esta temporada, situándose por encima de los que sí que están considerados por el organismo que rige el fútbol para sus premios. Una vez más, y ya van varias esta temporada, lo demostraron ante el Athletic, en un encuentro con un título de por medio.

Los madridistas se llevaron el triunfo gracias a un fútbol preciso, a un gran acierto de cara a puerta y a un sólido trabajo defensivo cuando tocó. Benzema lideró en área contraria, Modric manejó a su antojo y además hizo un golazo, Alaba regresó a la titularidad para darle un mayor rigor en defensa al equipo y Courtois volvió a dejar su portería a cero al detener un penalti que impidió que los bilbaínos se metiesen en el partido.

Los cuatro destacaron por encima del resto y demuestran una vez más que hay muy pocos jugadores en la élite capaces de ofrecer un rendimiento similar. Por si quedaba alguna duda, a un día de que la FIFA haga entrega de sus reconocimientos, los jugadores del Real Madrid les retratan, como llevan haciendo durante toda la temporada.

Entre ellos, los que más destacan son Benzema y Courtois. Ninguno de los dos está en la lista para llevarse el premio al mejor jugador del pasado año 2021. En el caso del delantero, sus números, su importancia para el equipo, así como el buen bagaje del conjunto madridista durante todo el año natural por su incidencia, están al alcance de muy pocos. Aún así, son Lewandowski, Messi y Salah los que figuran entre los candidatos a coronarse como el mejor jugador del mundo en 2021. Sorprende, sobre todo, la presencia del egipcio y que no sea el madridista al que le corresponda, al menos, un hueco en el podio.

Pero más sorprendente es, si cabe, la ausencia de Courtois. El belga, al igual que ya sucedió con el Balón de Oro, no estará entre los tres mejores. Edouard Mendy, Donnarumma y Neuer optan a llevarse el premio que les acredite como el mejor portero del mundo. Lo cierto es que, desde hace varios meses, no hay nadie mejor que el guardameta del Real Madrid.

Pero mención especial merece Luka Modric. El mediocentro sigue demostrando que es un jugador incombustible. Su rendimiento puede ser que esté incluso por encima a lo que le llevó en 2018 a llevarse el Balón de Oro y el propio The Best. Por si había dudas, en esta Supercopa de España ha vuelto a quedar claro, con una gran actuación en ambos partidos, siendo el mejor en la final, donde hizo el primero de los goles de los madridistas.

En el caso de David Alaba, el defensa se ha convertido en muy poco tiempo en el jefe indiscutible de la defensa del conjunto blanco. No tenía un papel fácil, al llegar como sustituto de una leyenda del club como es Sergio Ramos, pero ha conseguido que nadie se acuerde a día de hoy del sevillano. Después de su ausencia ante el Barça, regresó a la titularidad ante el Athletic en la final y el equipo volvió a adquirir esa solidez defensiva que ha mostrado en los últimos meses.