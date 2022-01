Modric: «La última vez tardé dos minutos en renovar por el Madrid, saben mi deseo»

Luka Modric fue el MVP de la Supercopa y como tal compareció ante los medios de comunicación tras ganar el torneo al Athletic de Bilbao. El centrocampista croata habló de lo que representa para él jugar en el Real Madrid, sus ganas de renovar con el club y también su ambición por mejorar año a año.

El título

«En este club nos han enseñado que siempre lo importante es ganar. No hemos hecho nada todavía. Queremos ganar más títulos en lo que queda de temporada. Estoy disfrutando como nunca. Amo lo que hago, pero ahora más. Yo no sé cuanto voy a durar en este nivel, quiero seguir así unos años más. No existe nada mejor que ser jugador del Real Madrid. Son 18 en nueve años y van a venir más».

Su mejor momento

«No sé si estoy mejor que en 2018 y no me gusta hablar de mí. Me siento bien y disfruto del fútbol. Lo importante es seguir haciendo cosas bien y ayudando al equipo. Yo le doy las gracias al presidente por sus palabras y mi renovación con el club es buena siempre. Llegaremos a un acuerdo seguro. Hemos tardado dos minutos en alcanzar a un acuerdo para renovar. Se sabe mi deseo y espero que el club también quiera».

Estilo

«Lo más importante ganar y en qué manera da igual. Hay muchas formas de jugar. A veces es con posesión y otras veces defendiendo y sacrificándonos. Tenemos muchas maneras de jugar y usamos lo que nos conviene bien. No estoy de acuerdo que sólo defendemos y jugamos a la contra. Parece que nosotros tenemos el 20% de posesión y los otros el 80% y ya sabéis que no es así».

Confianza de Ancelotti

«Sólo hay que ver el currículum de Ancelotti para saber que tiene nuestro respeto. Me ha dado mucha confianza desde que llegó y ha puesto siempre mucha confianza en mí. Agradecido por todo lo que hace por mí y por el equipo».