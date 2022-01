Vía libre contra Xavi

El Real Madrid es digno campeón de la Supercopa de España como ha demostrado sobre el césped de Riad durante los más de 210 minutos que disputó el torneo ante Barça y Athletic de Bilbao. 2-3 y 0-2 dejan poca discusión sobre quién debía llevarse el trofeo pese a que desde según qué sector se haya intentado desprestigiar el nuevo título alzado por el equipo blanco. Xavi Hernández, que atacó al Madrid tras caer eliminado en semifinales, ha recibido aclaración, respuesta y correctivo por parte de los merengues.

«Pudimos ganar perfectamente. Por muchos momentos hemos sido protagonistas. El Barça ha merecido pasar a la final. Los hemos dominado, apretado mucho, y hemos tenido la victoria». Estas declaraciones eran parte del discurso que lanzó el egarense en la rueda de prensa posterior a su derrota ante los blancos, que no quedaron ahí: «Hemos competido. Si gana el Barça no pasa nada hoy. El Barça ha merecido pasar a la final. Han jugado muy bien a la contra, en transiciones son letales. Son errores nuestros de no controlar eso».

No sentaron bien las declaraciones de Xavi en el vestuario blanco, en las que no supo reconocer los méritos del Real Madrid para pasar a la final. Los culés, que no estuvieron ni un sólo minuto con el marcador a favor, se han encontrado con la respuesta en bloque de todo el equipo merengue, desde Carlo Ancelotti desde el banquillo como de pesos pesados como Luka Modric y Thibaut Courtois. De hecho, desde el club se ha dado luz verde a estas declaraciones en la que se defiende a la entidad, el estilo y los logros deportivos que están logrando esta temporada de la mano del italiano.

El primer palo llegó antes de la final, tras reposar las declaraciones de Xavi. Ya en frío Ancelotti saltaba a rueda de prensa y la respuesta fue contundente: «Yo respeto a todo el mundo y los planteamientos. Si uno quiere jugar la posesión y cree que esa es la manera más sencilla de ganar los partidos, adelante. Eso es respetable, pero hay más formas. No hay una magia que te haga ganar los partidos, no existe el sistema perfecto ni el juego perfecto. Si yo juego todos los partidos a la contra no los gano todos, lo mismo para con la posesión. Si jugamos un partido a defender no es verdad que hacemos eso porque somos el equipo que más goles mete de la Liga. Estoy encantado de que digan que jugamos a la contra, pero esto no es sencillo».

«Nosotros lo sabemos hacer todo», decía después Thibaut Courtois, que no se andaba en rodeos para dejar claro de todo lo que es capaz su equipo y que, como dice Xavi, contragolpear no es lo único que dominan: «No somos un equipo que juega al contragolpe, hacemos de todo. Cuando se nos pide jugar tenemos la posesión, jugamos muy bien desde atrás iniciando bien el partido y luego hay partidos como el otro día que te echas para atrás porque vas ganando. Lo hicimos porque con Vinicius, Karim o Rodrygo podemos salir muy rápido a la contra».

Ya con el título de la Supercopa de España en el bolsillo y en su caso también el de mejor jugador de la final, Luka Modric también deleitó a Xavi con una masterclass de fútbol gratuita: «Lo más importante ganar y en qué manera da igual. Hay muchas formas de jugar. A veces es con posesión y otras veces defendiendo y sacrificándonos. Tenemos muchas maneras de jugar y usamos lo que nos conviene bien. No estoy de acuerdo con que sólo defendemos y jugamos a la contra. Parece que nosotros tenemos el 20% de posesión y los otros el 80% y ya sabéis que no es así».

Los de Modric y Courtois no fueron los últimos golpes a Xavi, Ancelotti tenía guardado un último guiño al egarense en la rueda de prensa posterior, tras proclamarse campeón. «Estoy muy feliz porque ha salido tras dos partidos en los que hemos jugado bien. Hemos mostrado dos facetas y hemos demostrado que merecíamos ganar. Para mí hoy tuvimos demasiada posesión», decía con cierta sarna el italiano, que justificaba después las muchas versiones de su equipo: «Los dos partidos que hemos jugado aquí nos permiten salir como equipo que ha merecido el título. Hemos jugado dos partidos distintos, pero bien los dos. Hemos controlado muy bien la posesión durante 70 minutos y estoy muy contento y muy feliz. Me gusta ver jugar a mi equipo porque no tenemos una sola manera de jugar y es la fuerza de este equipo».

Desde el club se ha dado luz verde a estas respuestas, conscientes de que era necesario mostrar la postura del equipo y defender su estilo y características de juego, las mismas que han significado un nuevo título para el Real Madrid en esta Supercopa de España donde los blancos salen más reforzados que ningún otro conjunto.