Ancelotti: «Hoy tuvimos demasiada posesión»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Athletic que dio a los blancos el título de la Supercopa de España. Modric y Benzema hicieron los goles de los blancos ante el conjunto vasco. El italiano se mostró feliz y, con cierta ironía, dijo que para su gusto el equipo había tenido demasiada posesión.

Feliz

“Estoy muy feliz porque ha salido tras dos partidos en los que hemos jugado bien. Hemos mostrado dos facetas y hemos demostrado que merecíamos ganar. Para mí hoy tuvimos demasiada posesión. La salida desde atrás fue muy buena. Al final les dimos la oportunidad de poder entrar al partido, pero nos salvó Courtois”.

Rodrygo

“Vinicius estaba más cansado. Rodrygo hizo un gran partido. Es un jugador muy bueno”.

Modric

“Siempre es lo mismo, como Kroos y Casemiro. Cuando ellos bajan el control del juego vamos a sufrir”.

Modric y Courtois, los mejores

“Son los mejores, estoy de acuerdo con el presidente”.

Palabras a Florentino

“Fue algo personal. Soy muy feliz de estar en este club”.

La temporada

“Es un impulso para seguir. No tenemos mucho tiempo para pensar”.

Valoración

«Los dos partidos que hemos jugado aquí nos permiten salir como equipo que ha merecido el título. Hemos jugado dos partidos distintos, pero bien los dos. Hemos controlado muy bien la posesión durante 70 minutos y estoy muy contento y muy feliz».

Ilusión

«Para mí estar en el Real Madrid es una suerte y un orgullo. Por cierto, no solo vamos a luchar por la Liga, sino por otras competiciones».

Conclusiones

«Tengo un equipo muy bueno, una plantilla buena, un ambiente bueno y tenemos fuerza para luchar por todo. Me gusta ver jugar a mi equipo porque no tenemos una sola manera de jugar y es la fuerza de este equipo. Defender para Modric, Kroos no es lo suyo, pero lo hacen con mucho compromiso».

Estilo

«Tengo jugadores distintos a 2014, pero lo que sigue siendo lo mismo es la calidad a esta plantilla. La base es la misma. No hay Cristiano, pero sí jóvenes que juegan muy bien como Vinicius y Rodrygo».

Posesión

«La salida desde atrás la hicimos muy bien frente a un equipo que presiona muy bien. Hoy hemos tenido una posesión eficaz».

Disfrutar

«Ganar es el final de tu trabajo. Sin ganar nada hice un gran trabajo en Nápoles o en el Everton. Para la gente ganar es tener éxito, pero a veces no se puede ganar».