Ancelotti: «Tenemos que cambiar el plan con respecto al Barcelona»

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, atendió a los medios de comunicación en la previa de la final de la Supercopa. El técnico italiano alabó a Marcelino y su Athletic y defendió que jugar al contragolpe no es dar pelotazos en respuesta a Xavi Hernández.

Recuperación

«El equipo ha recuperado bien. Ya hemos entrenado y no tenemos grandes problemas en el aspecto físico. Tenemos dos dudas que son Alaba y Asensio y los evaluaremos por la tarde. El plan que tenemos es ganar el partido y tenemos que evaluar bien el equipo contrario. Nos conocemos muy bien y fueron dos equipos muy igualados y lo mismo va a ser mañana. Bilbao tiene muchos registros, son buenos en defensa, son rápidos y juegan muy bien a balón parado. El plan es muy distinto a la semifinal. A ellos les gusta hacer cosas diferentes al Barcelona y tenemos que cambiar el plan, es evidente».

Positivo por Covid

Estamos acostumbrados a que esto puede pasar, puede pasar a nuestra familia. Lo siento por Carvajal porque había jugado un gran partido y él está bien físicamente, solo tiene un poco de catarro.

Supercopa

No pensé que volvería a estar en una final con el Real Madrid. Estoy muy feliz de volver a vivir este periodo de blanco y me está gustando mucho. Es muy especial jugar finales y más con el Real Madrid. Este club tiene costumbre de jugar este tipo de partidos.

Marcelino

No lo conozco muy bien, pero es una amistad de piel. No hemos pasado tiempo juntos, jugamos como rivales. Con Marcelino siento algo especial porque es un gran entrenador. Todos los partidos con él son complicados. Es un entrenador que controla muy bien los pequeños detalles y siempre están muy bien organizados. En el partido contra el Atlético de Madrid lo evidenció todo esto muy bien.

Planteamiento y el Barça

«Yo respeto a todo el mundo y los planteamientos. Si uno quiere jugar la posesión y que esa es la manera más sencilla de ganar los partidos. Eso es respetable, pero hay más formas. No hay una magia que te hace ganar los partidos, no existe el sistema perfecto ni el juego perfecto. Si yo juego todos los partidos a la contra no los gano todos, lo mismo con la posesión. Si jugamos un partido a defender no es verdad que hacemos eso porque somos el equipo que más goles mete de la Liga. Estoy encantado de que digan que jugamos a la contra, pero esto no es sencillo. Hay que saber jugar vertical y dar los pases perfectos. La contra del Real Madrid contra el Barça tenía tres o cuatro jugadores. El tercer gol contra el Barça lo metimos con seis jugadores en el área. Nuestro gol no vino de un pelotazo, fueron cuatro pases rasos. Hicimos una contra bien hecha. Que digan que el Madrid juega a la contra, yo encantado».

Riesgos con los lesionados

«Nunca he tomado riesgos sobre un jugador que no se encuentre bien. Nacho jugó muy bien contra el Barcelona y Rodrygo también lo hizo muy bien. No vamos a forzar a nadie y lo vamos a evaluar».

Jugar en Arabia

«No, creo que tuvimos un gran ambiente en el Clásico con muchos aficionados. Sabemos que es importante para la Federación y para ayudar a las ligas menores del fútbol español. Yo creo que está bien lo que hacemos aquí».

Partidos de diciembre

«Va a ser un partido igualado y pequeños detalles serán importantes. Saben jugar muy bien a balón parado».

Mendy y la ruleta en el área

«No recuerdo esto, pero lo voy a mirar. Es un jugador bastante seguro y es complicado que pueda perder un balón. Es muy fuerte en el uno contra uno y lo está haciendo muy bien. En el partido fue de los mejores».

Vinicius y las defensas cerradas

«Queremos que Vinicius juegue un poco más por dentro para que ayude a Benzema. Es un jugador que debe entrar por dentro sin balón más que regate y puede mejorar este aspecto. Su rapidez sin balón puede ser determinante».

Mejor momento

«El mejor momento que tuvimos fue antes de Navidad en el partido contra el Atlético. Todavía quizá no hayamos llegado al tope, estoy contento de haber llegado así. Aquí no tengo que meter presión, motivación o concentración, mis jugadores lo tienen ahora».

Benzema

«No ha cambiado, mantiene esa capacidad de ser humilde con sus compañeros. Veo a un jugador más fuerte, con más personalidad, más líder, pero con sus compañeros no les trata de manera diferente».