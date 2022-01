Marcelino: «Anímicamente estamos inmejorables»

Marcelino García Toral analizó en rueda de prensa las horas previas al duelo con el Real Madrid. El técnico del Athletic no negó que vienen como outsiders a la final en Riyad, pero nadie les va a poder quitar la ilusión por intentar ganar su segundo título en un año. El equipo bilbaíno buscará cambiar la tendencia de dos derrotas consecutivas ante el conjunto blanco.

Momento

«Queremos preparar bien el partido y mañana jugar con toda la ilusión y ganas para ser campeones».

Estado del equipo

«Anímicamente estamos inmejorables. Vienes a jugar la Supercopa contra tres grandes clubes y ganamos merecidamente al campeón de Liga. Hoy veremos en el entrenamiento cómo estamos físicamente, pero en principio no tenemos a nadie que sea una posible baja».

Goles tempraneros

«El Madrid tiene un inicio de partidos muy poderoso. En el Bernabéu nos sometieron durante los primeros 25 minutos y en San Mamés nos marcaron en los primeros seis minutos. Contra el Barça también marcaron al inicio. Tenemos que estar a un gran nivel para parar a un equipo tan poderoso jugando finales como el Real Madrid. Nosotros venimos con un plus de energía de saber remontar partido como demostramos ante el Atlético».

Cuatro finales en un año

«Es indudable que tiene un mérito lo que hace este Athletic. En la Liga española, con los equipos con el poderío que hay, creo que es increíble y nuestra afición debe estar orgullosa de nosotros. Luego si ganas contra el pronóstico de todos como pasó contra el Barça sería increíble. Nos lo vamos a dejar todo, pero el Madrid es el equipo más en forma de la Liga en cuanto a resultados y juego».

Matices

«Nosotros apretaremos fuerte cuando esté el balón cerca de Courtois y lueg estaremos en bloque medio el resto del partido. No podemos ganar al Madrid sin sufrir. El Madrid es muy solvente esperando y deberemos atacar con criterio. Tenemos que ser inteligentes en nuestra manera de actuar y hacerlo de forma rápida y organizada».

Real Madrid

«Lo único que pido es tener acierto y eficacia y que ha sido nuestro problema este año y que el Real Madrid no lo tenga. Tienen entre Vinicius y Benzema 38 goles si no me fallan los cálculos. Que no tengan un buen día. El Madrid ataca muy bien y cuenta con dos jugadores determinantes arriba que han marcado. A nivel conceptual creo que el Madrid usa esta temporada más el contragolpe que otras veces».

Contraataques del Madrid

«Nosotros tenemos dos experiencias recientes contra ellos en un mes y para nosotros esa fue una buena referencia. El Barça usa un sistema de juego diferente al nuestro y el contraataque es un arma que utiliza perfectamente el Madrid. Las pérdidas de balón las suele meter el Madrid».

Goles a balón parado

«El balón parado es determinante en los partidos igualados. El Real Madrid sufrió en centros laterales porque el Barça acumuló bastante gente en el área y es lógico que tuviese dificultades. Para nosotros es mucho más referencia lo que hicimos con ellos en diciembre que ese Clásico».

Los Williams

«Ojalá lo sean. Iñaki tiene mucha más experiencia y Nico está apareciendo en el mundo del fútbol. Nos basamos en el juego en equipo y somos eso con todas las letras mayúsculas. Es importante la brillantez que tengan las individualidades y ojalá tengan su mejor día».

Formato Supercopa

«Este formato ha incentivado a la competición. Esto era antes un torneo incómodo y es evidente que este nuevo formato es atractivo. Aquí todos los equipos que estamos queremos ganar el campeonato y esto significó mucho porque el Athletic ganó el año pasado al Madrid y al Barça con sus mejores onces. Ahora nos encontramos en una buena situación para intentar repetir este éxito».