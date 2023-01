Barcelona – Real Sociedad en directo | Alineación y dónde ver la Copa del Rey en vivo online

El Barcelona recibe a la Real Sociedad en el Camp Nou para disputar el partido que corresponde a los cuartos de final de la Copa del Rey. Los líderes de la Liga Santander y el equipo que mejor fútbol está haciendo de la mano de Imanol Alguacil se juegan un billete para las semifinales de este campeonato. En OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Barcelona – Real Sociedad.

Barcelona – Real Sociedad, en directo

Aliados con el VAR

El Barcelona parece que se ha visto beneficiado de varias decisiones arbitrales a lo largo de esta temporada, por mucho que Xavi se queje en ocasiones del VAR. Revive alguna de esas jugadas pinchando aquí.

La polémica

La Real Sociedad ha publicado este mensaje en las redes sociales después de toda la polémica que se ha montado tras la prohibición por parte del Barcelona de dejar entrar a aficionados rivales fuera de la zona reservada para ello. El conjunto de San Sebastián hace alusión a que no hay ningún tipo de problemas por convivir en las gradas.

Victoria justa

El pasado fin de semana el Barcelona salvó los muebles por poco al vencer al Getafe por 1-0 en el Camp Nou. Pedri hizo el solitario gol en ese choque en el que también fue salvador Ter Stegen. Revive el encuentro con la crónica. Pincha aquí.

Once de la Real Sociedad

Aquí va los escogidos por Imanol Alguacil para intentar asaltar el Camp Nou y alcanzar las semifinales de una ilusionante Copa del Rey para los donostiarras. Esta es la alineación de la Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Marín, Brais Méndez, Kubo; Oyarzabal, Sorloth.

Gavi y las amarillas

Uno de los debates que ha cogido más fuerza en los últimos días es el que rodea a Gavi y la permisividad que los colegiados parecen darle. Más aún si lo comparamos con otros futbolistas como Camavinga. Todos los datos, en este enlace.

Vuelve Lewandowski

Robert Lewandowski será titular hoy frente a la Real Sociedad y se reencontrará con Jesús Gil Manzano, último colegiado que le expulsó. En Liga el polaco todavía no podrá estar y el otro día frente al Getafe se demostró que Ansu Fati no es el ex del Bayern. Todos los detalles, aquí.

La Copa de la Reina

Si hoy nos centramos en la Copa del Rey y en este apasionante duelo entre Barcelona y Real Sociedad en la entidad azulgrana todavía están un poco desanimados por la eliminación del primer equipo femenino debido a una alineación indebida frente a Osasuna. Todos los detalles, aquí.

Xavi, al habla

Xavi Hernández compareció en la rueda de prensa previa a este Barcelona – Real Sociedad de cuartos de final de la Copa del Rey. El técnico azulgrana habló sobre el rival, acerca de Gavi y las acusaciones de no recibir amarillas, de los arbitrajes, de Zubimendi… Todas sus declaraciones, pinchando aquí.

Alineación del Barcelona

Ya conocemos la alineación que ha escogido Xavi Hernández para intentar conseguir ese billete a las semifinales de la Copa del Rey frente aun equipo tan complicado como es la Real Sociedad. Este es el once del Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Gavi, Pedri; Dembélé y Lewandowski.

A qué hora empieza el Barcelona – Real Sociedad

El Barcelona – Real Sociedad del Camp Nou comenzará a las 21:00 horas de este miércoles 25 de enero de 2023. Un puesto en las semifinales de la Copa del Rey está en juego y al ser a partido único podría haber prórroga y penaltis si hubiese empate.

Dónde ver por TV el Barcelona – Real Sociedad

El encuentro entre Barcelona y Real Sociedad correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey se podrá ver en directo a través de Movistar+. Si quieres seguir este choque en streaming y en vivo online podrás hacerlo mediante la aplicación de Movistar+, aunque en OKDIARIO te vamos a contar todo lo que suceda en este apasionante choque.

Partidazo de cuartos

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Real Sociedad de los cuartos de final de la Copa del Rey que se disputa en el Camp Nou. Estos dos gigantes del fútbol español no tienen margen de error porque esta ronda es a partido único y sólo uno podrá pasar a las semifinales de esta competición.