Xavi Hernández compareció este martes en la previa del partido de Copa del Rey de cuartos de final ante la Real Sociedad. El Barcelona llega con todos sus efectivos para esta eliminatoria a partido único que disputarán en casa, en el Camp Nou, para fortuna en el sorteo. Es sin embargo uno de los rivales más en forma del momento en el fútbol español como reconoció el técnico blaugrana que afirmó: «Es un partidazo».

Partidazo

«Es un partido clave, decisivo. Delante de los nuestros, que los necesitamos. 90.000 personas no nos vienen malamente. Es un partidazo, estamos en un buen nivel de forma. Estamos en un gran nivel de juego y confianza. Es un señor equipo, en ataque y defensa. Visualizo un partidazo».

Iñaki Peña

«No sabemos quién jugará, si Iñaki o Ter Stegen. Lo sabremos unas horas antes».

Arbitraje

«El árbitro no puede condicionar, intentaremos ayudarles. Que pase desapercibido. Ellos están contentos cuando no hay polémica. Espero que sea fácil para el árbitro el partido».

Busquets por Zubimendi

«Son diferentes. Zubimendi es más físico, raído. Busquets técnicamente es mejor, mejor en el pase. Zubimendi es un gran jugador. Muchos en la Real Sociedad. Silva, Kubo, Merino… Es un señor equipo».

Equipos que se encierran

«Depende de cómo estamos nosotros también. Nos sale todo perfecto en la Supercopa. El otro día estamos más espesos, menos finos. Depende del equipo en qué momento esté. Hay momentos en que no estás tan lucido. Tenemos que sacar todos los partidos. Incluso no estando brillantes. Tenemos alternativas en todo momento en el juego. Es importante».

Movimientos

«En principio poco movimiento. Lo dije desde el primer día. Tendríamos un mercado tranquilo. Sobre todo en cuanto a incorporaciones. De momento no hay novedades. Sin descartar nada, pero sin novedades».

Real Sociedad

«La propuesta de Imanol es excelente. Es un entrenador contrastado. Ha ganado títulos. Es un ejemplo de cómo hacer las cosas, el trabajo, línea defensiva alta, presión alta, tras pérdida, agresivo…. por todo esto digo que es un pedazo de equipo. Gran parte por Imanol».

Arbitraje

«Siempre les digo que se olviden del árbitro. Al final, son situaciones que no podemos controlar. Podemos controlar el juego y nuestro estado de ánimo. Esto no nos va a bajar el estado de ánimo. Venimos en un buen momento. Por una designación. No nos va a cambiar nada».

Real Sociedad

«Ellos están cómodos con la pelota. Está tan a gusto con la pelota. Juegan en rombo y son dominadores. Tenemos que estar agresivos y dominar la pelota nosotros. Tiran la línea alta. Hacen muchas cosas bien».

Gavi

«Me parece una tontería. Hay un árbitro que decide. Él le pone pasión y coraje. Que Gavi esté tranquilo. Considero que le hacen muchas faltas y le pitan pocas. Eso que es, de los creadores del Villarato y del dopping, ¿no?»

Mejor ambiente

«Es bueno, estamos en buen momento, con confianza con el título. No podemos frenar. Está aparcado, chip de la Copa y queda el mundo. Son tres títulos que podemos ganarlos. Es el objetivo. El objetivo es ganar títulos. Quedan tres en juego. Es positivo para rendir mejor».

Femenino

«Hay unas leyes, es un error nuestro, nada más. No hay que hablar sin tapujos. Ha sido un error, nos eliminan y es un error nuestro. Hay una ley y decide la ley».

Gavi y la selección

«Cuando va a la selección es una maravilla y cuando juega en el Barça es que se pasa de la raya. Es lo que me parece a mí desde fuera. Es normal. Encima si ganamos gusta menos. Que esté tranquilo Gavi, que le ponga la misma pasión, incluso más, y que no frene. No tiene techo. No tiene que frenar».

Raphinha

«Está siendo decisivo para el equipo. Haciendo goles, asistencias decisivas, está bien. Puede jugar por derecha, izquierda, es dinámico. Es importante para él y el equipo. Marcar diferencias en el Barça no es fácil y él lo está haciendo».

Nivel defensivo

«Ter Stegen me recuerda al mejor Ter Stegen. Está en un momento dulce. Nos da mucho. Nos marca diferencias. Bienvenido sea. En cuanto al trabajo defensivo le damos importancia: trabajar bien el área, tapar centros… lo trabajamos y está dando frutos en Liga».

Fútbol español

«Creo que el fútbol español va a una dirección muy táctica y más defensiva que ofensiva. Poco ritmo, parones, arroparse tácticamente… los datos son motivo de esto».

Medios de la Real

«Eso depende de la generación. Trabajamos el fútbol base como siempre. Hubo un momento que eran muchos centrocampistas. La Real trabaja muy bien la cantera y el fútbol base. Nos falta un pivote defensivo que sea el sustituto natural de Busquets. No tengo una explicación sino que es una generación diferente».

De Jong

«Depende del partido y la manera que juegue el contrario. Tener libertad para jugar entre líneas, depende de la situación del juego. Es un futbolista total. Me agrada más de interior pero tiene libertad para todo».

Penaltis

«Hemos trabajado todo lo que está en nuestra mano. La Real es un equipo que no encaja gol. La línea defensiva la tiene bien trabajada, agresivos, que conceden poco… es un partidazo, difícil para nosotros y esperemos que también para la Real».

Kessié

«Puede ser importante para el equipo, cuando entra está bien. Da muchas alternativas al juego».

Femenino

«Vi la final en directo desde el campo, me gustó mucho. El Barça fue superior ,dominó en la posesión. Mapi estuvo espectacular desde atrás. Hacen cosas interesantes. Tengo buena relación con Giráldez».

Todos al cien por cien

«Está toda la plantilla al cien por cien. Tendré que dejar a 12 futbolistas fuera. Tenerlos todos disponibles es un lujo. Están todos bien».

Kubo

«Take es un jugador diferencial. Es rápido, potente, cuando va uno contra unos fuerte. Es buen jugador. Siempre me ha agradado. Puede marcar diferencias, mucho talento, está en confianza».

Gavi y el vídeo

«No pasan de tres o cuatro minutos. Paramos, miramos la jugada, si ellos ven la imagen es muy interesante. Es cercano al jugador, nos da la razón la imagen. No estamos para criticarles sino para ayudarles. El rendimiento de Gavi ha crecido mucho con nosotros aquí».

Ángel Alarcón

«Lo pensé pero creía que era un momento difícil para el equipo. Se requería más experiencia. No va convocado porque tiene partido con el juvenil. No tenemos delanteros este fin de semana y vendrá porque es un jugador que me gusta».