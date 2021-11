El Barcelona estaría interesado en activar este verano otro regreso de un ex a sus filas. El nombre de Xavi Simons, ex canterano culé, está sobre la mesa de los despachos del Camp Nou, ya que acaba contrato este verano con el Paris Saint Germain y podría llegar completamente gratis. Su agente, Mino Raiola, ya dejó caer su nombre en reuniones pasadas con los mandatarios blaugrana, concretamente durante conversaciones sobre Erling Haaland, la llegada de su tocayo al banquillo, Xavi Hernández, podría terminar de hacerlo realidad.

Le está cogiendo el gustillo el Barça a traer a ex de vuelta a casa. El caso de Dani Alves es el último hecho realidad pero pueden venir más la próxima temporada. Con el nombre de Dani Olmo o Thiago Alcántara también tanteándose, ahora aparece también la posibilidad de volver a contar dos años más tarde con Xavi Simons, uno de los grandes talentos de La Masía culé que dejó el club para poner rumbo al PSG, aunque las cosas por París no están saliendo como esperaban para el joven centrocampista holandés.

Según la SER, Xavi Hernández habría dado su visto bueno al club para que pongan en marchas las negociaciones con Simons. La llegada del entrenador egarense ha cambiado por completo el escenario deportivo del Barça, pese a que aún ni siquiera ha debutado a las mandos del equipo en partido oficial. Ahora todas las decisiones pasan por el técnico, que ya tomó cartas en el asunto con la primera incorporación del equipo, un veteranísimo Dani Alves que llega para ayudar en lo posible.

El caso concreto de Simons no nace de la necesidad sino de la oportunidad. No es una prioridad para el Barça pero consideran que una opción más que interesante de futuro, la de un jugador de tan solo 18 años, con formación en La Masía y que llegaría totalmente gratis tras finalizar su contrato con el PSG. Es un caso similar a su anterior cambio de equipo. En 2019 también acababa contrato con los culés y decidió enrolarse en las filas del PSG seducido principalmente por una suculenta oferta económica que no quiso ni entrar a debatir el Barcelona.

Simons no quiere renovar con el PSG

Ahora la decisión de Xavi Simons de no renovar con el PSG atiende por su falta de minutaje con el primer equipo. El holandés ya debutó la pasada temporada con los mayores y es un asiduo de los entrenamientos con Mauricio Pochettino, aunque aún no ha disputado ni un solo minuto esta campaña. Solo fue convocado para la Supercopa francesa pero no saltó al verde. En la Youth League es uno de los fijos del equipo y suma dos goles y cuatro asistencias en cuatro partidos. También es clave en la Sub-19 holandesa, donde hizo dos goles en los dos últimos partidos de este parón.

Es por todo esto, por su falta de oportunidades, por lo que la renovación del tulipán está actualmente enquistada y el jugador se plantea salir el próximo verano. A partir del 1 de enero es libre de negociar su siguiente destino para la 22/23. La buena relación de Joan Laporta con Mino Raiola es un punto clave en toda esta operación, fue el agente italiano el que deslizó su nombre en una reunión previa con el presidente culé y éste apuntó el nombre. La llegada de Xavi, que aprueba el fichaje, desencadenaría otro regreso más tras el de Dani Alves y Eric García este curso.