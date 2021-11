Xavi Hernández tiene muchas cosas claras a pocos días de llegar al Barcelona. El egarense es consciente de los importantes déficits que tiene su plantilla y de lo difícil que puede plantearse revertir la situación actual. Las numerosas bajas lastran también el poder competitivo de su equipo y es por ello que desde la dirección deportiva culé se viene trabajando ya en posibles refuerzos para alimentar las opciones competitivas y de títulos de su nuevo entrenador. Tres nombres están encima de la mesa: Raheem Sterling, Francisco Trincao y Dani Olmo.

Se antoja complicado, visto lo visto, que Xavi sea capaz de dar un giro de 90 grados a su plantilla. El «esto es lo que hay» que dijo Ronald Koeman semanas antes de su marcha era de lo más sincero que lanzó el holandés durante su periplo en el banquillo. Tiene muchas limitaciones la plantilla y nada más sencillo que recurrir al mercado de fichajes para dotar de más armas a su equipo. Pese a que la situación económica también es la que es, desde el club intentarán hacer un esfuerzo para cerrar algunas incorporaciones en la parcela ofensiva, donde exploran todo tipo de fórmulas para ello.

Raheem Sterling viene sonando con fuerza en el Barça desde hace semanas. El inglés ha perdido algo de fuelle en el Manchester City, donde ha dejado de ser ese jugador determinante y titularísimo para Pep Guardiola. Este curso solo ha sido titular en seis de los 15 partidos que ha disputado, logrando dos goles y dos asistencias. Además, no fue convocado en dos partidos y fue suplente y no tuvo minutos en el último encuentro antes del parón en el derbi de Manchester, con el triunfo de los citizens por 0-2 en Old Trafford al United.

El inglés es todo lo que necesita el Barça en estos momentos, un jugador eléctrico, con mucho gol y capaz de desatascar partidos si está centrado y con la mente puesta en el fútbol. Guardiola viene apostando por otras opciones que han acabado relevando a Sterling a un segundo plano, con minutos pero casi siempre partiendo desde el banquillo. Sin embargo, pese a la gran sintonía existente entre Guardiola y el actual Barça, con Joan Laporta en la presidencia y su discípulo Xavi en el banquillo, no parece sencilla la operación.

Sterling, por cuestiones obvias, es el que más gusta pero tiene aún contrato con el Manchester City hasta 2023. El futbolista está tasado actualmente en 90 millones de euros, cuantía más que prohibitiva para las arcas culés. Sin embargo, se estudia la posibilidad de que el futbolista llegue a préstamo al Camp Nou y obtenga allí todos los minutos que no está siendo capaz Guardiola de darle.

Dani Olmo es otro de los nombres marcados en rojo para el Barça. Es uno de los hijos pródigos de La Masía que dejó el club en busca de otras metas. El de Terrassa ha alcanzado la madurez deportiva a sus 23 años y está siendo un fijo en los planes de Luis Enrique, otro de la cuerda de y estilo de Xavi Hernández. Al egarense también le gusta Olmo, considera que es un futbolista que puede encajar muy bien en el equipo y que le daría muchas posibilidades ofensivas por su gran polivalencia.

Dani Olmo, opción más que difícil

Olmo ha estado alrededor de un mes lesionado en el Leipzig por una rotura de fibras que no le ha permitido agarrar continuidad con los alemanes, donde espera tener un papel importante. Pero el catalán siempre ha mantenido las orejas bien abiertas ante los cantos de sirena que llegaban desde el Camp Nou. De hecho, este verano se hizo un intento a la desesperada por él por parte de Joan Laporta y los suyos pero el RB Leipzig no accedió a la oferta única blaugrana. Con contrato hasta 2024 y tasado en 50 millones, su salida no es sencilla.

Otro nombre que aparece encima de la mesa es el de Francisco Trincao. Desde Record aseguran que el Barça está barajando la posibilidad de que el portugués regrese antes de tiempo. El extremo se fue a préstamo este verano rumbo al Wolverhampton, que pagó por él seis millones de euros para obtener su cesión. Está teniendo un papel destacado de la mano de Bruno Lage, por lo que su vuelta no es deseada desde Inglaterra. De querer el Barça desbloquear la operación, seguro tendría que pagar por recuperarlo.