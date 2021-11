Desde Inglaterra apuntan a que Xavi Hernández quiere que otro futbolista regrese al Barcelona. Después de dar el sí al fichaje de Dani Alves, que se encontraba sin equipo, ahora el nuevo entrenador del club azulgrana ha pedido a Joan Laporta que intente la contratación de Thiago Alcántara, que milita actualmente en el Liverpool.

La llegada de Xavi Hernández al banquillo del Camp Nou está teniendo grandes efectos desde el primer día. Después de varios despidos en el cuerpo técnico, ahora han comenzado los fichajes. El primero en llegar ha sido el de Dani Alves, que llega libre pero no podrá jugar hasta enero. Y ahora el técnico culé espera otras incorporaciones.

Una de ellas es la de Raheem Sterling para tratar de reforzar la línea ofensiva, necesitando un favor de Guardiola y Txiki Begiristain para que el atacante inglés pueda recalar en el Camp Nou. Sin salir de Inglaterra, ahora Xavi ha pedido a Joan Laporta que comience a hablar con el Liverpool para incorporar a Thiago Alcántara.

Según ha informado Sky Sports, Xavi Hernández quiere a Thiago Alcántara, con el que compartió vestuario durante varias temporadas en el Barça. El centrocampista español no tiene un papel principal a las órdenes de Jürgen Klopp después de que llegase proveniente del Bayern de Múnich. Es por ello que en el Barça quieren brindarle al internacional de 30 años una oportunidad para ser un fijo.

Cierto es que en el Barcelona Thiago cuenta con una lista de centrocampistas bastante larga de cara al futuro, por lo que Thiago tendría que competir con Pedri, Frenkie de Jong, Gavi o Nico González. Eso sí, la operación no será nada fácil porque el Liverpool querrá una compensación económica a la que, por la situación de crisis que atraviesan los culés, tal vez no puedan llegar desde Can Barça.

Thiago Alcántara era el futbolista llamado a ser el sucesor de Xavi Hernández en cuanto a la organización del juego del Barcelona. La alta competencia en la medular, donde estaban Iniesta, Busquets o Cesc, además del propio Xavi, hicieron al actual futbolista del Liverpool salir para seguir creciendo como lo hizo en el Bayern de Múnich a las órdenes de Pep Guardiola.