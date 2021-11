Xavi e Iniesta formaron una de las parejas de centrocampistas más rutilantes en la historia del fútbol. Los éxitos de la selección española y del Barça de Guardiola no se entienden sin el futbol de asociación que engarzaban el catalán y el manchego. Tenían una conexión especial sobre el césped y se siguen mirando de reojo desde la distancia, uno de vuelta en Barcelona, donde acaba de reemplazar en el banquillo al despedido Ronald Koeman, y el otro inmerso en su aventura japonesa. «Xavi no me ha llamado. En broma le he dicho que puedo ir para hacer algún rondo, pero poco más», cuenta entre risas Iniesta, que a sus 37 años sigue impartiendo magisterio vestido de corto en el Vissel Kobe sin fecha de caducidad. «Me gusta pensar en el presente y de momento es seguir jugando al fútbol», dice.

Xavi ha vuelto a un Barça en ruinas y su viejo socio cree que tiene las condiciones para erigirse en eses mesías largamente esperado en el Camp Nou. «Xavi tiene la personalidad idónea para estar donde está. Tiene la parte conciliadora, pero también la personalidad necesaria. Ha sido capitán del Barça y de la selección española, sabe que todo funciona y no creo que tenga problema», pronostica Iniesta en declaraciones a Catalunya Radio.

El autor del gol más importante en la historia del fútbol español finaliza su bienvenida a Xavi con una advertencia: «Todo se sostiene por los resultados. Tiene que intentar convencer, implantar su forma de jugar y que los jugadores crean en ello (…) Estoy feliz porque entiendo que para él, que se ha preparado como entrenador y siente como nadie el Barça, es un sueño. En cualquier situación que hubiese ido, en el Barça sólo vale ganar. Ahora lo experimentará como entrenador y lo sabe». A 10.000 kilómetro de distancia, Iniesta estará muy pendiente de su amigo. Como siempre.